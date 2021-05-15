ليفاندوفسكي يعادل رقم مولر التاريخي 40 هدفا في الموسم ويوجه له رسالة «إلى الأبد غيرد»

ليفاندوفسكي ومولر (أرشيفية : الإنترنت)

عادل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ اليوم السبت رقما قياسيا تاريخيا لأربعين هدفا في موسم واحد من الدوري الألماني لكرة القدم، حمله الهداف غيرد مولر منذ موسم 1971-1972.

وسجل ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم للعام 2020 من قبل الاتحاد الدولي «فيفا»، هدف الافتتاح من نقطة الجزاء في الدقيقة 26 أمام مضيفه فرايبورغ، قبل أن يرفع قميصه مظهرا عبارة «إلى الأبد غيرد»، ثم يتلقى تهنئة شرفية من زملائه، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وسجل ليفاندوفسكي أهدافه الأربعين في 28 مباراة بعد إصابته بركبته الشهر الماضي مقابل 34 مباراة لمولر، وجاءت ضربة المهاجم البولندي المتألق روبرت ليفاندوفسكي لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم غيرد مولر العام 1972 بعد تسجيله 40 هدفا خلال موسم واحد في الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليغا» في مباراة اليوم السبت أمام فرايبوغ في الجولة قبل الأخيرة.

وقال المهاجم الأسبق للبايرن في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي ضمن سلسلة مخصصة للحديث حول كسر هذا الرقم القياسي التاريخي: «في الحقيقة لم يعتقد أحد على الإطلاق أنه يمكن كسر الرقم القياسي البالغ 40 هدفا في الموسم، على الرغم من تكهنات وسائل الإعلام بشأن ذلك».

وكان ماكاي قد أثيرت حوله تكهنات بإمكانية كسر هذا الرقم بعد نجاحه في تسجيل 6 أهداف خلال أول 3 مباريات في البطولة في موسم 2006/2005، ولكن في النهاية كان إجمالي أهدافه أقل من 20 هدفا، ويعد الموسم الحالي هو الثالث الذي يتخطى فيه ليفاندوفسكي حاجز الـ30 هدفا، حيث أحرز 30 هدفا بالتمام في العام 2016 و34 هدفا في العام 2020 والموسم الحالي حتى هذه اللحظة سجل 39 هدفا.

وحسم بايرن ميونخ لقب «البوندسليغا» قبل أسابيع من نهايته رغم وجود تذبذبات عديدة في المستوى وحالة من عدم اليقين في الأسابيع الأخيرة إثر إعلان رحيل المدرب هانز فليك عن تدريب البافاري، ووجود بعض المشكلات.