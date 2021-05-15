ليفاندوفسكي جاهز بالصدمة لجيرد مولر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 مايو 2021, 04:29 مساء
جيرد مولر في الإطار الأيمن وليفاندوفسكي في الأيسر (أرشيفية : الإنترنت)

أصبح المهاجم البولندي المتألق روبرت ليفاندوفسكي على أعتاب معادلة الرقم القياسي المسجل باسم جيرد مولر العام 1972 بعد تسجيله 40 هدفا خلال موسم واحد في الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليغا»، ويفصل مهاجم بايرن ميونخ، وقبل جولتين على انتهاء المسابقة، هدف وحيد لمعادلة هذا الرقم.

ويواجه الفريق البافاري، اليوم السبت، فرايبوغ في الجولة قبل الأخيرة، وهو الفريق المفضل لدى ليفاندوفسكي، ومن المتوقع في هذا اللقاء أن يُعادل اللاعب، ومن الممكن أيضا أن يكسر هذا الرقم الذي لم يتمكن أي لاعب من كسره على مدار سنوات، بحسب ما ذكره موقع «آس» الإسباني.

وقال المهاجم الأسبق للبايرن في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي ضمن سلسلة مخصصة للحديث حول كسر هذا الرقم القياسي التاريخي: «في الحقيقة لم يعتقد أحد على الإطلاق أنه يمكن كسر الرقم القياسي البالغ 40 هدفا في الموسم، على الرغم من تكهنات وسائل الإعلام بشأن ذلك».

وكان ماكاي قد أثيرت حوله تكهنات بإمكانية كسر هذا الرقم بعد نجاحه في تسجيل 6 أهداف خلال أول 3 مباريات في البطولة في موسم 2006/2005، ولكن في النهاية كان إجمالي أهدافه أقل من 20 هدفا، ويعد الموسم الحالي هو الثالث الذي يتخطى فيه ليفاندوفسكي حاجز الـ30 هدفا، حيث أحرز 30 هدفا بالتمام في العام 2016 و34 هدفا في العام 2020 والموسم الحالي حتى هذه اللحظة سجل 39 هدفا.

وحسم بايرن ميونخ لقب «البوندسليغا» قبل أسابيع من نهايته رغم وجود تذبذبات عديدة في المستوى وحالة من عدم اليقين في الأسابيع الأخيرة إثر إعلان رحيل المدرب هانز فليك عن تدريب البافاري، ووجود بعض المشكلات مع حسن صالح حميدزيتش، وكذلك الفشل في الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الإقصاء على يد باريس سان جيرمان الفرنسي.

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