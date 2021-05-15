مظاهرات وقتلى وجرحى في طريق «كوبا أميركا 2021»

مظاهرات في كولومبيا (إنترنت)

تغطي سحابة من الشكوك سماء «كوبا أميركا 2021»، قبل أقل من شهر من على انطلاقها في الأرجنتين وكولومبيا، برغم تأكيد المضيفَين، حتى الساعة، التزامهما بموجباتهما، ففي كولومبيا، تهز احتجاجات دامية البلاد منذ أسبوعين، على خلفية زيادة ضريبة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة الضريبة على الدخل.

تم سحب مشروع قانون الإصلاح الضريبي، لكن السخط استمر وتحول إلى احتجاج أوسع مناهض للحكومة، في بلد يعاني عنفًا مستمرًّا وصعوبات اقتصادية فاقمها تفشي فيروس «كورونا»، أدت المواجهات مع قوى الأمن إلى سقوط 42 قتيلًا و1500 جريح، وقلة من الكولومبيين يفكرون في كرة القدم، لكن الحكومة تحاول الاستفادة من بطولة قارية لتكون رمزًا للوحدة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

من الصعب تخيل تنظيم البطولة المؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس «كورونا»، في ميديين، كالي، بوغوتا وبارانكيا التي تستضيف النهائي في 10 يوليو، كما أكد الرئيس المحافظ إيفان دوكي قبل أيام أن «كوبا أميركا» ستقام، في البلدين.

وبحسب الرئيس سيشكل تنظيم البطولة رسالة مهمة في هذه اللحظة، لكن مواجهات اندلعت الخميس، مع الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع، بالقرب من ملعب بارانكيا، ما أدى إلى توقف مباراة أتلتيكو مينيرو البرازيلي وأميركا كالي الكولومبي 3-1 خمس مرات في كأس ليبرتادوريس، وفي الشوط الأول، ولجأ اللاعبون إلى غرف الملابس خوفًا من المواجهات.

يوم الأربعاء، في بيريرا، تأخر موعد انطلاق مباراة ناسيونال الأوروغوياني وأتلتيكو ميديين الكولومبي (0-0)، لمدة ساعة بسبب أحداث خارج فندق الضيوف، وفي بارانكيا، تأجلت مباراة ريفربلايت الأرجنتيني وجونيور الكولومبي عدة دقائق بسبب الغاز المزعج، وقال مارسيلو غاياردو مدرب ريفربلايت بعد المباراة: «من غير الطبيعي خوض مباراة كرة قدم في ظروف غير مستقرة، وسط ما يعيشه الشعب الكولومبي».

ويوم الجمعة، قال منسق المنتخب البرازيلي جونينيو باوليستا «إنه يتابع الوضع يوميًّا، بالتنسيق مع اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، قلنا بوضوح إننا لا نريد تكرار ما حصل في كالي مع أتلتيكو مينيرو»، وعبر مدرب المنتخب البرازيلي تيتي عن خشيته أيضًا الجمعة، خلال إعلان تشكيلة لتصفيات مونديال 2022، المقررة قبل أسبوع من انطلاق «كوبا أميركا في 13 يونيو.

يذكر أنه في العام 2001، استضافت كولومبيا النهائيات على الرغم من صراعات دامية لعقود مع الميليشيات اليسارية، آنذاك، وانسحبت الأرجنتين وكندا صاحبة بطاقة دعوة، فحلت بدلًا عنهما كوستاريكا وهندوراس، فيما أرسلت البرازيل والأوروغواي تشكيلتين احتياطيتين لتقام النهائيات دون مشكلات، وتحرز كولومبيا لقبها الأول.

وإذ لم يعبر الاتحاد القاري عن قلقه، وأطلق الأغنية الرسمية للبطولة، إلا أن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديس كان أكثر وضوحًا، بعد إصابة أكثر من ثلاثة ملايين من مواطنيه بالفيروس ووفاة 68 ألف شخص، وقال في نهاية أبريل الماضي: «لا أريد إفساد فرحة كوبا أميركا، لكن أريد أن نكون عقلانيين جدًّا، حذرين جدًّا، على غرار أكثرية دول أميركا الجنوبية، ارتفعت إصابات كورونا في الأرجنتين وكولومبيا، ما أدى إلى إجهاد نظام الرعاية الصحية».