الأهلي المصري يستقبل صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.. السبت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 مايو 2021, 12:59 مساء
الأهلي المصري و صن داونز (أرشيفية : الإنترنت)

يستضيف الأهلي المصري، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بإستاد السلام، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يدخل الأهلي واحدة من أهم محطاته الصعبة في مشوار الاحتفاظ بلقب دوري الأبطال، عندما يستقبل صن داونز، حيث يخوض المباراة بدوافع قوية لمواصلة التفوق والانتقام من الفريق الجنوب أفريقي الذي هزمه في ربع نهائي دوري الأبطال نسخة 2019 بخماسية نظيفة بدوري الأبطال ليُطيح به من البطولة قبل أن يعود بطل مصر ويُطيح بالفريق الجنوب أفريقي من نسخة 2020 ومن الدور ذاته قبل أن يواصل الأهلي رحلة التتويج باللقب الأفريقي.

يعلم الأهلي جيداً قوة صن داونز الذي يقدم كرة رائعة على الصعيد الفردي والجماعي ويضم مجموعة جيدة من اللاعبين، ويعلم أيضاً مدرب الأهلي بيتسو موسيماني، الكثير عن صن داونز بعدما سبق وقاده لمدة 8 سنوات، حقق خلالها العديد من الإنجازات والنجاحات أبرزها الفوز بدوري أبطال أفريقيا العام 2016، على حساب الزمالك، قبل أن يقود موسيماني لتحقيق نفس اللقب العام 2020 لكن هذه المرة مع الأهلي وعلى حساب الزمالك أيضاً، كما أن موسيماني هو من قاد صن داونز للفوز بالخماسية الأليمة على الأهلي.

استقر بيتسو موسيماني بشكل كبير على تشكيل الفريق للمباراة الهامة، ويتجه للدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وفي الوسط: أليو ديانغ وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي «أفشة» وحسين الشحات، وفي الهجوم: محمد شريف.

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