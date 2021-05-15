يوفنتوس المتخبط يستقبل إنتر البطل في مهمة الإنقاذ الأوروبي

مباراة بين يوفنتوس وإنتر في الدوري الإيطالي (أرشيفية : الإنترنت)

يستضيف يوفنتوس فريق إنتر ميلان، اليوم السبت، على ملعب أليانز ستاديوم، في قمة مواجهات الجولة 37 من الدوري الإيطالي، في لقاء يسعى من خلاله يوفنتوس لتحقيق الفوز، حيث يدخل مواجهة اليوم، محتلاً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة، بينما إنتر ميلان في الصدارة برصيد 88 نقطة، وضمن اللقب رسمياً للمرة الأولى منذ 11 عاماً.

يسعى يوفنتوس، بقيادة مديره الفني أندريا بيرلو، لتحقيق الانتصار في لقاء اليوم، إذ لا بديل أمام اليوفي سوى الفوز على أمل التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، في انتظار تعثر أحد منافسيه أتالانتا أو ميلان أو نابولي، أصحاب المركز من الثاني حتى الرابع.

وسيكون عدم تأهل يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ضربة قوية ومفاجئة بكر المقاييس، كما بات من المؤكد عدم استمرار مدربه بيرلو في الموسم المقبل، بعد التراجع الكبير في النتائج هذا الموسم، وفقدان لقب الدوري الإيطالي، بعد احتكار الفوز به لمدة 9 مواسم متتالية.

وفي المقابل، من المنتظر أن يخوض إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي اللقاء في أجواء احتفالية، بعدما ضمن التتويج باللقب، ومن المتوقع أن يشرك عدداً من العناصر البديلة.

سبق وأكد أندريا بيرلو، أنه لن يستقيل من منصبه، بعدما شاهد تراجع ناديه خارج المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، وعقب الخسارة 0-3 أمام غريمه ميلان، وأصر على أنه يستطيع الأداء بشكل أفضل.

قال بيرلو لشبكة «سكاي سبورت» إيطاليا: «لن أستقيل، توليت هذا المنصب بالكثير من الحماس، هناك صعوبات لكن عملي مستمر، أعتقد أني أستطيع الأداء بشكل أفضل، وأستطيع الخروج من هذا الموقف مع الفريق، يجب المضي قدما، سأواصل عملي طوال فترة السماح لي بذلك».

وأضاف: «بدأنا في الواقع بشكل جيد في المباراة، لكن تراجعنا وهذه النتيجة النهائية، من الصعب تفسير ذلك الآن، هناك الكثير من الأمور التي لم تنفذ»، وتصدر ميلان الدوري فترات طويلة من الموسم، لكنه لم يتمكن من الاستمرار في السباق مع إنتر ميلان الذي ضمن مؤخرا حصد اللقب.

سبق وتلقى نيكولو بيرلو (17 عاما) نجل أندريا بيرلو، تهديدات بالقتل من قبل منتقدين لأبيه والنادي الإيطالي، وتلقى الابن رسالة نصية «يجب أن تموت أنت وأبوك»، نشر صورتها على حسابه بموقع «إنستغرام».

وهذه واحدة من رسائل كثيرة يقول الابن إنه يتلقاها يوميا من جانب مستخدمين للشبكات الاجتماعية ينتقدون أداء أبيه مع نادي «السيدة العجوز»؛ حيث قال: «لكل شخص الحق في قول ما يريده، وأنا أول من يفعل ذلك، ولا أريد مصادرة حق أحد في الكلام، لكن لكل شيء حد».

من جانبه، كان مدير الكرة بنادي يوفنتوس، فابيو باراتيتشي، أكد أن المدرب أندريا بيرلو سيستمر في قيادة الفريق في الموسم المقبل، إذا تأهل بالفريق للنسخة المقبلة من بطولة دوري الأبطال، وقال باراتيتشي، في تصريحات لشبكة قنوات «سكاي سبورت»: «نعم بيرلو سيستمر في حال التأهل للمشاركة بدوري الأبطال، لا نفكر في خطة بديلة في حالة عدم التأهل».