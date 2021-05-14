إيقاف نيمار رسميا عن المشاركة في نهائي كأس فرنسا.. واللاعب يسخر

نيمار. (تويتر)

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إيقاف المهاجم الدولي البرازيلي نيمار لمباراة، ما سيمنعه من المشاركة مع فريقه باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا ضد موناكو يوم الأربعاء المقبل.

وتلقى نيمار إنذارا بعد لحظات من نزوله بديلا في دور نصف النهائي ضد مونبلييه الأربعاء، تفوق فيه نادي العاصمة بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (2-2)، ما أدى إلى تلك العقوبة بسبب إيقافه مباراتين وأخرى مع وقف التنفيذ بعد طرده ضد ليل في الدوري الشهر الفائت، وكانت الأخيرة مشروطة بعدم تلقيه بطاقة صفراء جديدة لفترة معينة.

ونص القانون على عدم إلغاء وقف التنفيذ إلا بعد خوض اللاعب عشر مباريات رسمية من دون الحصول على إنذار، إلا أن نيمار كان يخوض أمام مونبلييه مباراته الخامسة بعد العقوبة.

ويدخل هذا القرر حيز التنفيذ الإثنين 17 مايو أي قبل يومين من موعد المباراة النهائية.

ويضاف إيقاف البرازيلي إلى تشكيلة باريسية ستفتقد أيضا أمام موناكو لجهود الإيطالي ماركو فيراتي المصاب وبريسنيل كيمبيبي الموقوف.

وسخر نيمار من هذا القرار عبر حسابه على «إنستغرام» بالقول: «أريد أن أفهم منطق الشخص الذي يدير أمور البطاقات في فرنسا، هذا الشخص يستحق التصفيق، ما هذه الفوضى».

وتابع: «لعبت لفترة خمس دقائق، ارتكبت خطأ ونلت بطاقة صفراء من دون أن أفكر.. شكرا لأنكم حرمتموني من النهائي.. أعتقد أن الأمور باتت شخصية».