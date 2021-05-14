صدمة تهدد مشاركة إبراهيموفيتش في يورو 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 مايو 2021, 03:38 مساء
زلاتان إبراهيموفيتش (فرانس برس)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن أن زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، مهدد بغياب طويل عن الملاعب؛ بسبب الإصابة.

ويعاني إبرا حاليا من إصابة في الركبة ستجبره على الغياب حتى نهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»، إن إبرا حصل على استشارة من البروفيسور فولكر موساهل، إخصائي الركبة في بيتسبرج.

وأوضحت أن هذا نفس الجراح الذي أجرى عملية الرباط الصليبي المزدوج لإبرا في عام 2017، عندما كان يلعب مع مانشستر يونايتد.

وتابعت أن إبراهيموفيتش، هو من سيقرر اللجوء إلى علاج محافظ للركبة أو الخضوع لعملية جراحية.

وإذا قرر إبرا، إجراء جراحة، فإنه سيخسر المشاركة في اليورو مع منتخب السويد، بالإضافة إلى الغياب عن مباريات ميلان في مطلع الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة أن ميلان حصن نفسه من إصابات إبرا الكثيرة؛ حيث ربطت راتبه (7 ملايين يورو) بعدد المباريات التي سيخوضها مع الروسونيري.

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