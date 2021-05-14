بالفيديو.. ماني يرفض مصافحة كلوب بعد مواجهة ليفربول ويونايتد.. والمدرب يعلق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 مايو 2021, 02:20 مساء
ماني يرفض مصافحة كلوب بعد مواجهة ليفربول ويونايتد. (تويتر)

علق المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، على رفض مهاجم الفريق ساديو ماني مصافحته، عقب نهاية مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي، أمس الخميس.

ورصدت عدسات الكاميرات اللاعب السنغالي يرفض تحية كلوب عندما مد يده لمصافحته عقب نهاية المباراة بفوز «الريدز» بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويرجع ذلك إلى جلوسه على دكة الاحتياط وعدم الدفع به منذ بداية المباراة.

وقال المدرب الألماني، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: «لا توجد مشكلة.. اتخذت قراري بالأمس بإشراك جوتا.. في المعتاد كنت سأشرح الأمر لكن لا يوجد وقت لذلك.. الأمور على ما يرام».

وأضاف: «اللاعبون اعتادوا أن أشرح لهم الأمور ولم أفعل ذلك.. لا يوجد وقت، انسوا الأمر.. هذا ما حدث.. الأمور على ما يرام».

ودخل ساديو ماني في الدقيقة 74 من المباراة، التي أقيمت ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

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