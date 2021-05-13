الصراع على الدوري يستمر.. أتلتيكو مدريد يعزز موقعه في صدارة «الليغا» بانتصار على سوسيداد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 مايو 2021, 12:15 صباحا
فريق أتلتيكو مدريد. (تويتر)

تغلب فريق أتلتيكو مدريد علي ضيفه ريال سوسيداد (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من مسابقة الدوري الإسباني، علي ملعب (واند ميتروبوليتانو).

وأحرز هدفي أتلتيكو مدريد، يانيك كاراسكو وأنخيل كوريا في الدقيقتين 16 و28 من عمر أحداث المباراة، فيما سجل هدف ريال سوسيداد الوحيد إيجور زوبيلديا في الدقيقة 83.

وتفوق فريق أتلتيكو مدريد هجومياً على ريال سوسيداد في الشوط الأول، واستطاع أن يسجل هدفين في 7 دقائق، وواصل خطورته على مرمى الأخير حتي نهاية الـ 45 دقيقة الأولى.

وفي الشوط الثاني، واصل الروخي بلانكوس هجومه علي ريال سوسيداد، الذى بدء التنازل عن التحفظ الدفاعي لمحاولة تعديل النتيجة، ونجح في تسجيل هدف متأخر في الدقيقة 83، ثم إنتهت المباراة لصالح الأتليتي.

بهذة النتيجة، يرتفع رصيد فريق أتلتيكو مدريد إلى النقطة 80 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق 4 نقاط عن برشلونة الوصيف بـ 76 نقطة، فيما يأتي ريال مدريد ثالثاً برصيد 75 نقطة وله مباراة بنفس الجولة.

ويتبقى لفريق أتلتيكو مدريد، مباراتين في مشواره البطولة، ضد أوساسونا وبلد الوليد، وحال فوزه واقتناص الثلاث نقاط، سيتوج باللقب الغالي بدون النظر إلى نتائج المنافسين.

ويتبقي لفريق ريال مدريد 3 جولات في مسابقة الدوري الإسباني، فيما يبقي أمام برشلونة مباراتين وأتلتيكو مدريد المتصدر مباراتين.

وكان آخر لقب توج به فريق أتلتيكو مدريد تحت من الدوري الإسباني، في موسم 2013-2014، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني.

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