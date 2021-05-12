كلوب يصف جوارديولا بأفضل مدرب في العالم

كلوب وجوارديولا. (أرشيفية : إنترنت)

وصف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، الإسباني جوسيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بالمدرب الأفضل في العالم، وهنأه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت وكالة (بي إيه ميديا) البريطانية، إن خسارة مانشستر يونايتد (1-2) أمام ليستر سيتي، أمس الثلاثاء، أكدت فوز جوارديولا بلقبه الثالث في الدوري الإنجليزي، كما أنه اللقب الخامس لمانشستر سيتي في الحقبة الماضية، ليخلف ليفربول حامل لقب الموسم الماضي.

ووصف جوارديولا الفوز بلقب الدوري، بأنه أصعب نجاحاته، خصوصا مع تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، والبداية السيئة لفريقه في الموسم؛ حيث كان الفريق يحتل المركز الثامن في فترة أعياد الميلاد، فيما اتفق كلوب على أن ما حققه جوارديولا كان إنجازا رائعا.

وأوضح كلوب: إنجاز عظيم، تهانينا، لقد بعثت برسالة لجوارديولا ليلة الأمس وكذلك لإيلكاي جوندوجان وهو لاعب سابق مع كلوب في دورتموند.. لقد كان عاما صعبا على العالم كله، وكذلك لأندية كرة القدم، وما حققه الفريق حتى الآن في هذا العام يعد استثنائيا.

وأشار كلوب: سيتي لديه قائمة مذهلة من اللاعبين، وكذلك لديه المدرب الأفضل في العالم، لذلك فالأمور هناك على ما يُرام.

وحقق جوارديولا تاسع لقب دوري في مسيرته بين فرق أوروبا؛ حيث حقق لقب الدوري الإسباني ثلاث مرات مع برشلونة وثلاث مرات مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني.

ووصف جوارديولا الدوري الإسباني، بأنه أصعب البطولات للفوز بها، وهو ما أيده الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لإيفرتون، والذي حقق اللقب سابقا مع تشيلسي منذ 11 عاما، وذلك حينما هنأ جوارديولا بالفوز بالدوري.

وقال أنشيلوتي: سيتي خاض موسما مميزا ولعب بشكل رائع، لقد كانوا أقوياء للغاية على المستوى الدفاعي، لذلك فهم يستحقون الفوز والتهنئة.. أعتقد أن الدوري الإنجليزي هو أصعب بطولة دوري في أوروبا بكل تأكيد؛ لأنه هناك الكثير من الأندية التي لديها إمكانات عالية.

ويأمل سيتي، الذي حقق لقب كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة الشهر الماضي، في تحقيق حلم التتويج بالثلاثية، حينما يواجه تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 من مايو الجاري.