3 دقائق تزرع الشك في قلب كومان اتجاه استمراره مع برشلونة

رونالد كومان (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مدرب برشلونة رونالد كومان أنه يتوقع تكهنات بشأن مستقبله في النادي بعد أن قدم فريقه عرضا كارثيا في الشوط الثاني ليتعادل 3-3 مع مضيفه ليفانتي أمس الثلاثاء، وتتضرر بشدة آماله في إحراز لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وأبلغ المدرب الهولندي الصحفيين: «المدربون يخضعون للتدقيق دائما، لكن بعد مثل هذا الأداء في الشوط الثاني سأتفهم لو كانت هناك تكهنات حولي، نشعر بإحباط شديد ونسأل أنفسنا ماذا حدث في الشوط الثاني، لكن علينا المضي قدما ونحاول الاستعداد للموسم المقبل»، بحسب ما نقلته «رويترز».

وكان برشلونة سيتجاوز أتلتيكو مدريد إلى صدارة الترتيب موقتا إذا فاز على ليفانتي لكن بدلا من ذلك يتأخر بنقطة واحدة وراء فريق المدرب دييغو سيميوني الذي يواجه ريال سوسيداد اليوم الأربعاء، كما سيتقدم ريال مدريد صاحب المركز الثالث بنقطتين على برشلونة قبل جولتين على نهاية الموسم إذا هزم غرناطة غدا الخميس.

وبدا الفريق الكتالوني في طريقه للفوز بعد تقدمه 2-0 في الشوط الأول عن طريق ليونيل ميسي وبيدري، لكنه استقبل هدفين في غضون ثلاث دقائق بعد الاستراحة، ورغم أن عثمان ديمبلي أعاده للمقدمة، أدرك سيرجيو ليون التعادل مرة أخرى لأصحاب الأرض بعد أداء دفاعي سيئ من برشلونة.

وقال كومان: «كنا جيدين في الشوط الأول ولعبنا بسرعة وشراسة وتقدمنا ولكننا فقدنا العديد من الكرات في مناطق خطيرة في الشوط الثاني وارتكبنا العديد من الأخطاء الدفاعية، كان لنا رد فعل عندما كانت النتيجة 2-2 وسجلنا هدفا ولكننا جعلنا الأمور سهلة للغاية عليهم ليسجلوا، استقبال ثلاثة أهداف في 45 دقيقة ليس المستوى الذي تتوقعه الجماهير من برشلونة».

وكان كومان واحدا من أكثر لاعبي برشلونة شعبية لدوره في تحقيق أول لقب للنادي الكتالوني في كأس أوروبا العام 1992، وترك منصبه مدربا لهولندا من أجل قيادة برشلونة في أغسطس الماضي بعد إقالة كيكي سيتين.