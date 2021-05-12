تتويج منذ 19 عاما لسبورتنغ لشبونة بالدوري البرتغالي هل يفتح باب العودة لكريستيانو؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 مايو 2021, 03:14 مساء
تتويج سبورتنغ لشبونة بالدوري (إنترنت)

توج سبورتنغ لشبونة بلقب الدوري البرتغالي لكرة القدم لأول مرة منذ 2002 بعد فوزه 1-0 على ضيفه بوافيستا الثلاثاء، وسجل المهاجم باولينيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36، ليرفع رصيد فريقه، الذي لم يخسر في أي مباراة، إلى 82 نقطة في 32 مباراة ليتفوق بفارق ثماني نقاط عن بورتو صاحب المركز الثاني قبل جولتين على النهاية.

وقبل التتويج، كشفت وسائل إعلام مختلفة الأسبوع الماضي، مخطط كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس لعودة رومانسية إلى ناديه الأم سبورتنغ لشبونة، على أن يكمل رونالدو عقده مع يوفنتوس، ويعود بعدها إلى سبورتنغ الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية.

رونالدو (36 عاما) انضم إلى أكاديمية سبورتنغ لشبونة في الثانية عشرة من عمره، ثم تم تصعيده للفريق الأول العام 2002، ورحل سريعا في العام التالي إلى مانشستر يونايتد، ويعيش رونالدو موسما جماعيا صعبا، إذ خسر يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ تسع سنوات.

ولعب رونالدو دور البطولة بتسجيله هدفين متأخرين قلبا تأخر يوفنتوس إلى فوز على أودينيزي في صراع الوصول إلى دوري أبطال أوروبا، لكنه لا يزال يشعر بعدم ارتياح في النادي الإيطالي الكبير، الأمر الذي زاد من التكهن بمستقبله الباقي داخل المستطيل الأخضر، إما بالعودة إلى ناديه القديم مانشستر يونايتد أو ناديه الأم سبورتنغ لشبونة.

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