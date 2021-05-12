مدرب مانشستر يونايتد يطلب دعم صفوفه لمنافسه السيتي في الموسم المقبل

أولي جونار سولشاير (أرشيفية : الإنترنت)

بعد لحظات من تتويج الغريم مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أرسل مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير، رسالة واضحة إلى إدارة النادي، وقال المدرب النرويجي: «إذا أردتم منافستهم فنحن بحاجة إلى تقوية تشكيلتنا».

ويواجه الثنائي المعين حديثا جون مورتو مدير كرة القدم والمدير الفني دارين فليتشر الآن مهمة إبرام صفقات لمنح سولشاير الأدوات اللازمة لتحويل فريقه إلى منافس على الألقاب، بحسب ما نقلته «رويترز».

وقال سولشاير الذي يحتل فريقه المركز الثاني في الدوري الإنجليزي وتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي: «الموسم بأكمله أعطانا بعض التفاؤل وهذا التفاؤل بمثابة تطور».

وأضاف: «كل التهنئة إلى سيتي، قدم موسما رائعا، أنا سعيد للغاية باللاعبين الذين جعلوا المنافسة مستمرة حتى الأيام العشرة الأخيرة من الموسم مع مانشستر سيتي، الذي يعتبر الأفضل في أوروبا، نريد الارتقاء إلى المستوى التالي وربما نحتاج إلى بعض اللاعبين الإضافيين لتقوية تشكيلتنا».

ومع استعداده لمواجهة ليفربول غدا الخميس، أشرك سولشاير تشكيلة من لاعبي الصف الثاني خلال هزيمته 2-1 أمام ليستر سيتي، أمس الثلاثاء، وأبدى عدم سعادته بالجدول المزدحم، حيث قال سولشاير: «لا يمكن أن يحدث ذلك مرة أخرى، لا يمكن أن نلعب الخميس والأحد والثلاثاء، ثم الخميس، هذا مستحيل ولهذا السبب أجرينا التغييرات، هذا لم يحدث من قبل في هذا المستوى».