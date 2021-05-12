مدرب مانشستر يونايتد يطلب دعم صفوفه لمنافسه السيتي في الموسم المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 مايو 2021, 02:45 مساء
أولي جونار سولشاير (أرشيفية : الإنترنت)

بعد لحظات من تتويج الغريم مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أرسل مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير، رسالة واضحة إلى إدارة النادي، وقال المدرب النرويجي: «إذا أردتم منافستهم فنحن بحاجة إلى تقوية تشكيلتنا».

ويواجه الثنائي المعين حديثا جون مورتو مدير كرة القدم والمدير الفني دارين فليتشر الآن مهمة إبرام صفقات لمنح سولشاير الأدوات اللازمة لتحويل فريقه إلى منافس على الألقاب، بحسب ما نقلته «رويترز».

وقال سولشاير الذي يحتل فريقه المركز الثاني في الدوري الإنجليزي وتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي: «الموسم بأكمله أعطانا بعض التفاؤل وهذا التفاؤل بمثابة تطور».

وأضاف: «كل التهنئة إلى سيتي، قدم موسما رائعا، أنا سعيد للغاية باللاعبين الذين جعلوا المنافسة مستمرة حتى الأيام العشرة الأخيرة من الموسم مع مانشستر سيتي، الذي يعتبر الأفضل في أوروبا، نريد الارتقاء إلى المستوى التالي وربما نحتاج إلى بعض اللاعبين الإضافيين لتقوية تشكيلتنا».

ومع استعداده لمواجهة ليفربول غدا الخميس، أشرك سولشاير تشكيلة من لاعبي الصف الثاني خلال هزيمته 2-1 أمام ليستر سيتي، أمس الثلاثاء، وأبدى عدم سعادته بالجدول المزدحم، حيث قال سولشاير: «لا يمكن أن يحدث ذلك مرة أخرى، لا يمكن أن نلعب الخميس والأحد والثلاثاء، ثم الخميس، هذا مستحيل ولهذا السبب أجرينا التغييرات، هذا لم يحدث من قبل في هذا المستوى».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: برشلونة يرفض صدارة الدوري الإسباني.. ويسقط في تعادل مثير ضد ليفانتي
رياضة عالمية
دباير (الحلقة 13)
فيديو
لمسة وفاء - حمودة حبيل (الحلقة 27)
فيديو
كاركاتير حليم - الفساد .. في وداع رمضان
كاريكاتير
انهيار برج سكني من 13 طابقا في غزة إثر ضربة جوية إسرائيلية
دولى
السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك
عربى
انفرادات وتصاعد في النقاط للأهلي بنغازي والاتحاد والسويحلي بعد الجولة الـ10
رياضة محلية
سفارة ليبيا تتسلم تمثال «بيرسفوني» من المتحف البريطاني
ثقافة وفن
دراسة عربية - كندية تكشف علاقة التهاب اللثة المزمن بمضاعفات «كورونا»
طب وصحة
اتحاد الكرة الليبي يعلن مواعيد الجولة 11 ومؤجلات الأهلي بنغازي
رياضة محلية
ارتفاع ضحايا إطلاق النار في مدرسة بروسيا إلى 11 قتيلا و32 مصابا
دولى
التوتر مستمر في القدس.. 20 قتيلا في غارات إسرائيلية بعد إطلاق صواريخ من غزة
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المقروض في خطوات بسيطة