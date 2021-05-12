توخيل يرفض تكرار مشاكل باريس سان جيرمان في تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 مايو 2021, 02:32 مساء
توماس توخيل (أرشيفية : الإنترنت)

قال مدرب تشيلسي توماس توخيل إنه لا يرغب في التأثير على حالة الانسجام والتفاؤل في النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من خلال مناقشة الانتقالات المحتملة قبل نهاية الموسم، ومنذ أن حل محل فرانك لامبارد في منتصف الموسم، قاد توخيل تشيلسي إلى نهائيي كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، كما اقترب من إنهاء الموسم في المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي.

ومر توخيل بمشاكل متعلقة باستراتيجية الانتقالات في ناديه السابق باريس سان جيرمان قبل إقالته العام الماضي، ويسعى إلى تجنب التعرض لمتاعب مماثلة في تشيلسي، بحسب ما نقلته «رويترز».

وقال توخيل للصحفيين قبل مواجهة آرسنال اليوم الأربعاء: «فترات الانتقالات قد تؤثر على الحالة العامة، في تشيلسي الأمر يتعلق فقط بالتدريب، لا أفكر في التعاقد مع أحد أو السماح برحيل أحد».

وأضاف: «جزء كبير من شخصيتي يتعلق بالتدريب وقيادة فريقي ودفعه لإخراج أقصى ما لديه، ليس لدي أي نية في إفساد هذا المناخ لنفسي أو لأي شخص آخر، هل لدينا بعض الأفكار حول كيفية تحسين التشكيلة؟ نعم، ولكن هل سنتجادل حولها؟ لا، سنناقشها وقبل كل شيء سننهي هذا الموسم».

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