فان دايك يعلن غيابه عن كأس أوروبا في ضربة لمنتخب هولندا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 مايو 2021, 01:06 مساء
مدافع ليفربول الإنجليزي الدولي الهولندي فان دايك (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن مدافع ليفربول الإنجليزي الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، اليوم الأربعاء، غيابه عن تشكيلة منتخب بلاده في نهائيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم من أجل التركيز على أن يكون جاهزا بدنيا في الموسم المقبل.

وقال فان دايك الذي غاب لمدة سبعة أشهر بعد إصابة في الركبة، لموقع ناديه: «مع كل ما يحدث، أشعر أن القرار الصائب من الناحية البدنية هو أنني قررت عدم الذهاب إلى كأس أوروبا والدخول في مرحلتي الأخيرة من إعادة التأهيل خلال فترة توقف الموسم»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وعانى الهولندي من إصابة الرباط الصليبي في شهر أكتوبر الماضي وهو ما كلفه انتهاء موسمه مع «الريدز»، وخاض المدافع البالغ 29 عاما ثماني مباريات فقط الموسم الجاري وسجل هدفا وحيدا قبل أن يتعرض للإصابة في مباراة إيفرتون بالدوري الإنجليزي.

وبقميص المنتخب الهولندي شارك في 38 مباراة وسجل أربعة أهداف، إذ لم يشارك المدافع في أي بطولة كبرى بقميص الطواحين من قبل، ولعب فان دايك بقميص الطواحين لأول مرة منذ 2015، ولم يستدع لبطولة يورو 2016 وغابت هولندا عن نهائيات كأس العالم 2018، وقاد منتخب بلاده لوصافة دوري الأمم الأوروبية 2019 أمام البرتغال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: برشلونة يرفض صدارة الدوري الإسباني.. ويسقط في تعادل مثير ضد ليفانتي
رياضة عالمية
دباير (الحلقة 13)
فيديو
لمسة وفاء - حمودة حبيل (الحلقة 27)
فيديو
كاركاتير حليم - الفساد .. في وداع رمضان
كاريكاتير
انهيار برج سكني من 13 طابقا في غزة إثر ضربة جوية إسرائيلية
دولى
السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك
عربى
انفرادات وتصاعد في النقاط للأهلي بنغازي والاتحاد والسويحلي بعد الجولة الـ10
رياضة محلية
سفارة ليبيا تتسلم تمثال «بيرسفوني» من المتحف البريطاني
ثقافة وفن
دراسة عربية - كندية تكشف علاقة التهاب اللثة المزمن بمضاعفات «كورونا»
طب وصحة
اتحاد الكرة الليبي يعلن مواعيد الجولة 11 ومؤجلات الأهلي بنغازي
رياضة محلية
ارتفاع ضحايا إطلاق النار في مدرسة بروسيا إلى 11 قتيلا و32 مصابا
دولى
التوتر مستمر في القدس.. 20 قتيلا في غارات إسرائيلية بعد إطلاق صواريخ من غزة
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المقروض في خطوات بسيطة