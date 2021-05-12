فان دايك يعلن غيابه عن كأس أوروبا في ضربة لمنتخب هولندا

مدافع ليفربول الإنجليزي الدولي الهولندي فان دايك (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن مدافع ليفربول الإنجليزي الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، اليوم الأربعاء، غيابه عن تشكيلة منتخب بلاده في نهائيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم من أجل التركيز على أن يكون جاهزا بدنيا في الموسم المقبل.

وقال فان دايك الذي غاب لمدة سبعة أشهر بعد إصابة في الركبة، لموقع ناديه: «مع كل ما يحدث، أشعر أن القرار الصائب من الناحية البدنية هو أنني قررت عدم الذهاب إلى كأس أوروبا والدخول في مرحلتي الأخيرة من إعادة التأهيل خلال فترة توقف الموسم»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وعانى الهولندي من إصابة الرباط الصليبي في شهر أكتوبر الماضي وهو ما كلفه انتهاء موسمه مع «الريدز»، وخاض المدافع البالغ 29 عاما ثماني مباريات فقط الموسم الجاري وسجل هدفا وحيدا قبل أن يتعرض للإصابة في مباراة إيفرتون بالدوري الإنجليزي.

وبقميص المنتخب الهولندي شارك في 38 مباراة وسجل أربعة أهداف، إذ لم يشارك المدافع في أي بطولة كبرى بقميص الطواحين من قبل، ولعب فان دايك بقميص الطواحين لأول مرة منذ 2015، ولم يستدع لبطولة يورو 2016 وغابت هولندا عن نهائيات كأس العالم 2018، وقاد منتخب بلاده لوصافة دوري الأمم الأوروبية 2019 أمام البرتغال.