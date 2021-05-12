مانشستر سيتي يحشد 10 آلاف مشجع للاحتفال الرسمي بـ«البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 مايو 2021, 01:03 مساء
تتويج سابق لمانشستر سيتي (أرشيفية : الإنترنت)

أبدى المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، سعادة بالغة إثر تأكد تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم «البريميرليغ»، وهو التتويج الثالث للفريق بلقب الدوري تحت قيادة المدرب الإسباني، حيث تغلب ليستر سيتي على مضيفه مانشستر يونايتد 2-1، أمس الثلاثاء.

بذلك يتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 70 نقطة في المركز الثاني بفارق عشر نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، وذلك قبل ثلاث مراحل من نهاية المسابقة، وهو ما يعني حسم اللقب لصالح مانشستر سيتي، وأكد غوارديولا في تصريحات لموقع نادي مانشستر سيتي، إنه لا يطيق انتظار المباراة الأخيرة للفريق على ملعبه في الدوري هذا الموسم، المقررة أمام إيفرتون، كي يتمكن من الاحتفال مع جماهير الفريق.

وذكر النادي: «جماهيرنا لم تتمكن من الوجود معنا، باستثناء وجودها معنا في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، لكن هذا سيتغير في المباراة المقررة يوم الأحد 23 مايو عندما يحضر عشرة آلاف مشجع لمانشستر سيتي في استاد الاتحاد لرؤية تتويجنا».

وأوضح غوارديولا أنه سيكون يوما مميزا، قائلا: «أتطلع إلى مباراة إيفرتون، سنتوج بالجائزة في حضور عشرة آلاف مشجع»، وتأخر تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري أكثر من مرة، آخرها عندما قلب «مانشستر يونايتد» تأخره بهدف أمام مضيفه «أستون فيلا» إلى فوز كبير 3/1، في المرحلة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتسبب فوز «مانشستر يونايتد» في تأجيل تتويج جاره اللدود «مانشستر سيتي» باللقب هذا الموسم.

سبقها تأجيل أول، بعدما فاز تشيلسي على السيتي، ليؤجل تتويج الأخير باللقب، بعدما تغلب عليه 2-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة، وكان «مانشستر سيتي» بحاجة إلى الفوز في المباراة ليحسم تتويجه باللقب قبل ثلاث مراحل من نهاية المسابقة، لكن حكيم زياش وألونسو قلبا موازين المباراة لصالح «تشيلسي» وأجلا تتويجه باللقب.

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