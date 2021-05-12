توتر في اليابان وتعهد بتقديم لقاح لـ2500 رياضي أولمبي

طوكيو تترقب الأولمبياد (إنترنت)

تستعد اليابان لتقديم لقاح «كوفيد-19» إلى نحو 2500 رياضي أولمبي وبارالمبي والأطقم المعاونة باستخدام جرعات تطعيم تم التبرع بها للألعاب الأولمبية، وسط غضب من العامة حول الوتيرة البطيئة للتطعيم في البلاد، وقبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق الألعاب الأولمبية، تواجه اليابان صعوبات في احتواء ارتفاع في حالات فيروس كورونا، بينما يرغب غالبية الشعب الياباني في إلغاء الأولمبياد أو تأجيله للمرة الثانية.



وفي الوقت الحالي تم تطعيم 2.6% من الشعب الياباني، وأثارت تقارير الشهر الماضي حول منح الرياضيين الأولوية في التطعيم حالة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الأسبوع الماضي، قالت «فايزر» وشريكتها الألمانية «بيونتك» إنها ستتبرع بجرعات من لقاح «كوفيد-19» الخاص بها إلى اللجنة الأولمبية الدولية من أجل تحصين الرياضيين والوفود المشاركة في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، بحسب ما نقلته «رويترز».



وقال مسؤولون في اللجنة الأولمبية اليابانية واللجنة البارالمبية اليابانية، اليوم الأربعاء، إنهم يسألون حاليا كل اتحاد رياضي عن عدد الأشخاص الذين يرغبون في تطعيمهم، وقال ميهو كورودا من اللجنة البارالمبية اليابانية: «مسؤولونا يقولون إنهم سيتأكدون من أننا لن نتسبب في متاعب للشعب الياباني».



وذكر تقرير في جريدة «يوميوري شيمبون» اليومية أن التطعيمات ستبدأ مع بداية يونيو، ولكن مسؤولين قالوا إن التوقيت وتفاصيل أخرى ما زالت غير واضحة، وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو والحكومة اليابانية مرارا أنهم ملتزمون بإقامة الألعاب الأولمبية في موعدها المقرر من 23 يوليو إلى 8 أغسطس، رغم أن الانتقادات ما زالت مستمرة داخل وخارج اليابان.



وأعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 المؤجل، إرجاء زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ التي كانت مقررة خلال شهر مايو الجاري إلى اليابان؛ بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا قبل أقل من ثلاثة أشهر من انطلاق الألعاب.



وكان من المقرر أن يزور باخ الأرخبيل في 17 و18 خلال مايو الجاري ولكن المنظمين قرروا إرجاءها، نظرا لظروف عدة بما فيها تمديد حالة الطوارئ في البلاد الجمعة الماضي لثلاثة أسابيع إضافية حتى 31 مايو من قبل الحكومة اليابانية.