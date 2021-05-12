حلم وأمل جديد لـ«لايبزيغ» في بطولة أمام «دورتموند» بنهائي كأس ألمانيا.. الخميس

مباراة لـ«لايبزيغ» أمام «دورتموند» (إنترنت)

يحاول فريق لايبزيغ الذي نافس بقوة هذا الموسم على لقب الدوري الألماني قبل أن يحسمه بايرن ميونيخ مع مدربه جوليان ناغلسمان إنهاء مسيرته التدريبية، محققا أول كأس كبيرة له وللنادي، وذلك عندما يواجه بروسيا دورتموند في المباراة النهائية لكأس ألمانيا لكرة القدم غدا الخميس، ومن المقرر أن ينتقل ناغلسمان (33 عاما) إلى بايرن ميونيخ في الصيف المقبل، ومن أجل التتويج باللقب مع لايبزيغ عليه أن يتخطى نتائجه السلبية أمام دورتموند.

وفاز ناغلسمان بمباراة وحيدة فقط من 11 مباراة جمعته بدورتموند، وفاز دورتموند (3-2) في آخر لقاء جمعهما يوم السبت الماضي، لتنضم هذه النتيجة إلى النتائج السلبية لفريق لايبزيغ، حيث قال ناغلسمان: «الرقم ليس مذهلا، حان الوقت لنفوز بمباراة، فرصتنا التالية ستكون يوم الخميس، يجب أن نستغلها هذه المرة»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وتأهل لايبزيغ للمباراة النهائية بعد معركة صعبة مع فيردر بريمن، حيث فاز (2-1) بفضل هدف إيميل فورسبيرغ الذي جاء في وقت متأخر من الشوطين الإضافيين، وكان فورسبيرغ، بطل الدور قبل النهائي، لعب في نهائي الكأس مع لايبزيغ، ولكنه خسر أمام بايرن ميونيخ في 2019.

وقال فورسبيرغ في مقابلة مع موقع الاتحاد الألماني لكرة القدم: «كانت تجربة عظيمة لن أنساها، الآن لدي فرصة أخرى وأريد أن أخرج من المباراة وأنا فائز»، وأشار إلى أنه لم يتغير أي شيء منذ أن أعلن ناغلسمان أنه سيرحل لتدريب بايرن ميونيخ، وأن الطريقة التي ظهر بها الفريق أمام بريمن تثبت أن كل شيء بخير.

ولم يعط دورتموند أي فرصة لهولشتاين كيل للوصول للنهائي بعدما تغلب عليه (5-0) في مباراة الدور قبل النهائي، وهذا وضع حدا لقصة هوشتاين كيل الخيالية، وذلك بعد أن أخرجوا بايرن ميونيخ، حامل اللقب، في الدور الثاني، ولكن رغم الفوز الكبير على كيل والفوز الأخير على لايبزيغ، لا يرى لاعب وسط دورتموند جوليان براندت، فريقا بعينه مرشحا للفوز بلقب الكأس.