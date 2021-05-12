بالفيديو.. برشلونة يرفض صدارة الدوري الإسباني.. ويسقط في تعادل مثير ضد ليفانتي

ميسي. (تويتر)

فشل فريق برشلونة، في اعتلاء صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تعادله أمام مضيفه ليفانتي (3-3)، في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ36.

افتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أهداف برشلونة في الدقيقة (26)، الذي سدد داخل منطقة الجزاء، على الطائر بعد عرضية من الجهة اليسرى من جوردي ألبا.

وضاعف زميله النجم الإسباني الشاب بيدري، النتيجة للفريق الكتالوني، بحلول الدقيقة (34) بعد كرة مررها ميسي إلى عثمان ديميبلي في الجهة اليسرى وتوغل الفرنسي وأرسل عرضية أودعها اللاعب الشاب في الشباك بسهولة.

ورد ليفانتي بهدفين متتاليين في بداية الشوط الثاني، عبر كل من اللاعبين، غونزالو ميليرو، وخوسي لويس موراليس، في الدقيقتين (57 و59) على التريب.

ووضع المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي برشلونة في المقدمة مرة أخرى، في الدقيقة (64)، لكن سرجيو ليون رد بهدف التعادل لأصحاب الأرض عند الدقيقة (84) من زمن اللقاء.

ورفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، الذي يلتقي ريال سوسييداد الأربعاء، في الجولة ذاتها، ونقطة واحدة أمام ريال مدريد الذي يحل ضيفا على غرناطة مساء الخميس في ختام الجولة، كما رفع ليفانتي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث عشر.