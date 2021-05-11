نابولي ينعش آماله في التأهل لأبطال أوروبا بالفوز على أودينيزي في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 11:43 مساء
نابولي وأودينيزي في الدوري الإيطالي. (تويتر)

صعد نابولي للمركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، واقترب خطوة أخرى من التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز (5-1) على ضيفه أودينيزي، اليوم الثلاثاء.

ويملك فريق المدرب جينارو جاتوسو 73 نقطة متفوقا بنقطة على أتلانتا وميلان وبأربع نقاط على يوفنتوس الخامس.

لكن كل الفرق الثلاثة الأخرى تملك فرصة التعويض يوم الأربعاء عندما تتقابل مع بنيفنتو وتورينو وساسولو على الترتيب.

وتصدى خوان موسو حارس أودينيزي لتسديدة فيكتور أوسيمين من مسافة قريبة بعد 29 دقيقة لكنه أخفق في منع بيوتر جلينسكي من متابعة الكرة في الشباك.

وضاعف فابيان رويز الغلة لصاحب الضيافة بعدها بدقيقتين بتسديدة من عند حافة المنطقة لكن ستيفانو أوكاكا قلص الفارق للفريق الزائر قبل الاستراحة.

وسجل هيرفينج لوزانو الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 56 وجعل جيوفاني دي لورينتسو النتيجة 4-1 من مسافة قريبة.

وحرمت العارضة لورينتسو إنسيني من التسجيل من تسديدة قوية لكنه سجل هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذا الانتصار مدد نابولي سجله الخالي من الهزيمة في الدوري إلى سبع مباريات ليصبح في موقف قوي لإنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل في مباراتيه المتبقيتين أمام فيورنتينا وفيرونا.

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