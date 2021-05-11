مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي للمرة السابعة بعد خسارة يونايتد أمام ليستر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 09:10 مساء
مانشستر سيتي بطلًا للدوري الإنجليزي .(تويتر)

أهدى ليستر سيتي، لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى مانشستر سيتي، مساء اليوم الثلاثاء، بعد فوزه على اليونايتد، بهدفين مقابل هدف، على ملعبه «أولد ترافورد»، ضمن مواجهات الجولة الـ36 من «البريميرليغ».

افتتح لوك توماس، التسجيل لليستر سيتي في الدقيقة العاشرة، لكن ماسون جرينوود عادل النتيجة لمانشستر يونايتد في الدقيقة الخامسة عشرة.

وفي الدقيقة (66)، سجل التركي سيونتشو هدف الفوز لليستر سيتي، ليلحق بمانشستر يونايتد الهزيمة، ويهدي مانشستر سيتي لقب الدوري الإجليزي الممتاز للمرة السابعة في تاريخيه.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليستر سيتي للنقطة 66 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 70 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق 10 نقاط.

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