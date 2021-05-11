السعودية تستضيف نزال الملاكمة التاريخي بين «تايسون» و«جوشوا»

الملاكم البريطاني أنطوني جوشوان. (إنترنت)

كشف المروج إيدي هيرن، إن المملكة، ستستضيف النزال على اللقب الموحد لوزن الثقيل بين الملاكمين البريطانيين تايسون فيوري وأنطوني جوشوان في أغسطس المقبل.

ويحمل جوشوا صاحب الـ(31 عاما) ألقاب وزن الثقيل الخاصة بالاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية ورابطة الملاكمة العالمية والمنظمة الدولية لملاكمة بينما يحمل فيوري لقب مجلس الملاكمة العالمي لهذا الوزن.

وقال "هيرن": "المباراة ستقام في المملة في السابع من أغسطس، أو في 14 أغسطس، نفس الأشخاص الذين تعاقدنا معهم في مباراة آندي رويز.. المباراة كانت رائعة.. كشركاء هم رائعون أيضا".

واسترد جوشوا ألقابه من المكسيكي رويز في المباراة التي جمعت بينهما في الدرعية على مشارف العاصمة الرياض في ديسمبر العام 2019.

وتابع هيرن: "نشعر بارتياح كبير.. وأنطوني مرتاح وهو يعرف هؤلاء الناس.. فقد أوفوا بجميع تعهداتهم في المرة السابقة.. ونحن جاهزون للمضي قدما".

وأشار "هيرن" إلى إنه يفضل إقامة المباراة في 14 أغسطس لأنه سيكون أفضل بالنسبة للكثيرين حول العالم لأن أولمبياد طوكيو الصيفي سيختتم في الثامن من أغسطس، وعبر عن أمله في التوصل لاتفاق حول الموعد والمكان خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولم يخض فيوري نزالا في أكثر من عام منذ فوزه بالضربة القاضية على الأميركي ديونتاي وايلدر، بينما كان آخر نزال لجوشوا أمام البلغاري كوبرات بوليف في ديسمبر، وتبادل جوشوا وفيوري مؤخرا الانتقادات اللاذعة على وسائل التواصل.