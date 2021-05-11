برشلونة يبدأ الثلاثية المصيرية أمام ليفانتي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 04:49 مساء
ليونيل ميسي (أرشيفية : الإنترنت)

يحل فريق «برشلونة»، اليوم الثلاثاء، ضيفًا علي «ليفانتي»، ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإسباني، على ملعب سيوتات دي فالنسيا، قبل أن يواجه أيضا سيلتا فيغو وإيبار ضمن مواجهات ثلاثة مصيرية

يحتل «برشلونة» المركز الثالث في جدول ترتيب «الليغا»، برصيد 75 نقطة، خلفًا لريال مدريد الوصيف بفارق الأهداف، فيما يتصدر الترتيب «أتلتيكو مدريد» برصيد 77 نقطة، ويحتل «ليفانتي» المركز الـ14 برصيد 39 نقطة.

ويسعى مدرب «برشلونة»، رونالد كومان، واللاعبون لمواصلة المنافسة على اللقب حتى الرمق الأخير، حيث تتبقى 3 جولات على انتهاء المسابقة، ويملك «البارسا» فرصة التتويج، بشرط تحقيق الانتصار فى الـ3 مباريات المقبلة، وانتظار تعثر أي من الريال أو «أتلتيكو مدريد».

ويتبقى لفريق «برشلونة» 3 مواجهات حاسمة أمام «ليفانتي»، وسيلتا فيغو، وإيبار، ويأمل «برشلونة» في تحقيق حلم الدوري الإسباني هذا الموسم، من أجل استكمال الثنائية التاريخية بعد التتويج بلقب كأس الملك، وتأكدت جاهزية سيرجيو بوسكيتس، على الرغم من الإصابة التي تلقاها في الوجه أمام «أتلتيكو مدريد».

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