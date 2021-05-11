نهائي دوري أبطال أوروبا مهدد بالنقل من تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 03:40 مساء

كشفت، تقارير إعلامية، أمس الإثنين، أن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي كان من المفترض أن يقام في العاصمة التركية إسطنبول، قد يقام في مدينة بورتو البرتغالية، رغم ما تردد حول اقتراب نقله إلى إستاد ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

وزعمت جريدة «تايمز» البريطانية أن مصادر كشفت لها أن المحادثات بين الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» والحكومة البريطانية حول منح استثناءات للإعفاء من الحجر الصحي لمسؤولي اليويفا وممثلي وسائل الإعلام والجهات الراعية لدى سفرهم إلى بريطانيا في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، تمر بصعوبات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وتردد أن الجانبين اتفقا فقط على عدد المشجعين الذين سيسمح لهم بالحضور في الاستاد خلال النهائي المقرر بين مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين في 29 مايو، وكان من المفترض أن يقام النهائي الأوروبي في إسطنبول لكن الحكومة البريطانية قامت الجمعة الماضي بإدراج تركيا ضمن القائمة الحمراء للدول التي يحظر السفر إليها بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

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