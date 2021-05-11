سباليتي يدخل دائرة خلافة غاتوزو في نابولي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 01:18 مساء
لوتشيانو سباليتي (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن لوتشيانو سباليتي يمكن أن يصبح مدرب نادي نابولي الجديد، لكن ستكون هناك تحديثات فقط في نهاية الموسم، وقالت جريدة «لاغازيتا ديلو سبورت»: «تم تصنيف مدرب روما السابق بدرجة عالية من قبل إدارة فريق الجنوب، وأن الاتصالات بين مدرب إنتر السابق، ورئيس نابولي مستمرة».

وناقش الثنائي أيضا القضايا الفنية والاقتصادية، ومع ذلك تأجل القرار في نهاية الموسم، حيث لن يكون الأفضل لو تمت المفاوضات مع المدرب الجديد بشكل رسمي، يأتي هذا على خلفية تقارير ربطت رحيل المدرب جينارو غاتوزو عن الفريق في منتصف الموسم، قبل أن تجدد إدارة الجنوب الثقة فيه.

ووضعت إدارة نادي نابولي الإيطالي المدير الفنى لفريق إمبولي، أليسيو ديونيسي، على رأس الأسماء المرشحة لقيادة الفريق في الموسم المقبل بعد التأكد بشكل كبير من رحيل غاتوزو.

وقال تقرير شبكة «ميدياست» الإيطالية: «يبدو بشكل مؤكد أن غاتوزو سيغادر ملعب دييجو أرماندو مارادونا في نهاية الموسم، حيث لا تزال علاقته مع رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس متوترة».

أضاف التقرير أن مدرب لاتسيو سيميوني إنزاجي، بجانب أسماء أخرى مثل فينتشنزو من سبيزيا، إيفان يوريتش مدرب فيرونا، ماكس أليغري ولوتشيانو سباليتي، من ضمن المرشحين، لكن مدرب إمبولي في الصدارة.

وواجه نابولي صعوبة في كأس إيطاليا ضد إمبولي في وقت سابق من هذا الموسم، وهو الفريق الذي اقترب من التأهل إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

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