ثلاثي الهبوط يتحدد.. بيرنلي يطيح بفولهام خارج الدوري الإنجليزي الممتاز

بيرنلي يهزم فولهام بثنائية ويطيح به خارج «البريميرليج». (تويتر)

هبط فريق فولهام، بشكل رسمي من الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى دوري الدرجة الأولى «تشامبيونشيب»، بعد خسارته اليوم أمام بيرنلي.

وحسم بيرنلي هبوط فولهام بعدما تغلب عليه في عقر داره بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما في ختام الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح آشلي ويستوود التسجيل لبيرنلي في الدقيقة 35، قبل أن يضيف كريس وود الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 44 .

بهذه النتيجة رفع بيرنلي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الـ14 ليحسم استمراره في الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد فولهام عند 27 نقطة في المركز الـ18 بفارق عشر نقاط خلف برايتون وساوثهامبتون صاحبي المركزين الـ16 والـ17، وذلك قبل ثلاث مراحل من نهاية المسابقة.

وهبط فولهام بذلك من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى، برفقة ويست برومويتش ألبيون وشيفيلد يونايتد.