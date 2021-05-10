رسميا.. مانشستر يونايتد يجدد لـ«كافاني» حتى 2022

كافاني. (تويتر)

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الإثنين، تجديد عقد الأوروغوياني، إدينسون كافاني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي، بعد موافقة اللاعب على إبرام عقد جديد يربطه بالنادي لموسم إضافي بحيث يبقى في صفوف يونايتد حتى يونيو 2022.

وذكر الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد أن كافاني سجل 15 هدفاً للفريق هذا الموسم، كما أنه كان علامة مميزة في مشوار الفريق في بطولتي الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي.

وقال كافاني في تصريحات للموقع الرسمي: «طوال الموسم تملكني شغف كبير تجاه هذا النادي وكل ما يمثله، أحظى بعلاقة عميقة مع زملائي والطاقم الذي يعمل بجد خلف الكواليس، لقد منحوني حافزًا إضافيًّا وأعلم جيدًا أنه يمكننا معًا تحقيق أشياء رائعة».

وأضاف: «منذ اللحظة الأولى التي وصلت فيها إلى هنا وأنا أشعر بثقة المدرب في إمكاناتي، كلاعب تمنحك هذه الثقة الفرصة لكي تقدم أفضل ما لديك، وأنا أريد شكره على ذلك».

من جانبه قال النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب الفريق: «حينما وقع إدينسون لنا قلت إنه سيجلب القوة والطاقة والقيادة إلى هذه المجموعة من اللاعبين، ولم يثبت أن كلامي خاطئ، لقد قدم كل ما ظننت أنه سيفعل وأكثر».

وأضاف: «كمدربين نحن نعلم الكثير عن سجله التهديفي، ورغم ذلك، فإن شخصيته هي التي أضافت الكثير لهذا الفريق، لديه عقلية الانتصارات».

وكان كافاني انضم إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 70 نقطة بفارق عشر نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي، كما أنه سيواجه فياريال الإسباني في نهائي بطولة الدوري الأوروبي يوم 26 من الشهر الجاري في مدينة جدانسك البولندية.