البولندية أندريتشيك تحقق ثالث أفضل رقم في تاريخ رمي الرمح

ماريا أندريتشيك (فرانس برس)

حققت البولندية ماريا أندريتشيك في سبليت في كرواتيا، ثالث أفضل رقم في تاريخ مسابقة رمي الرمح بعدما سجلت 71,40 متر، لتفوز بمسابقة كأس أوروبا، أمس الأحد.

وسجلت أندريتشيك (25 عاما) ثالث أفضل رقم في تاريخ المسابقة بعد كل من التشيكية باربورا سبوتاكوفا، حاملة الرقم القياسي العالمي مع 72,28 متر حققته في 13 سبتمبر 2008، والكوبية أوليسديليس مينينديس (71,10 م في العام 2005، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

كما حطمت البولندية رقمها القياسي الشخصي السابق (67,11 م)، الذي حققته في الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو في العام 2016، وتقدمت أندريتشيك في سبليت على الألمانية كريستين هوسونغ (66,44 م) والبيلاروسي تاتسيانا خالادوفيتش (62,88 م).