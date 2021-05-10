بيرلو: لن أستقيل من تدريب يوفنتوس

أندريا بيرلو (أرشيفية : إنترنت)

أكد مدرب يوفنتوس، أندريا بيرلو، أنه لن يستقيل من منصبه، بعدما شاهد تراجع ناديه خارج المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، وعقب الخسارة 0-3 أمام غريمه ميلان، وأصر على أنه يستطيع الأداء بشكل أفضل.

قال بيرلو لشبكة «سكاي سبورت» إيطاليا: «لن أستقيل، توليت هذا المنصب بالكثير من الحماس، هناك صعوبات لكن عملي مستمر، أعتقد أني أستطيع الأداء بشكل أفضل، وأستطيع الخروج من هذا الموقف مع الفريق، يجب المضي قدما، سأواصل عملي طوال فترة السماح لي بذلك».

وأضاف: «بدأنا في الواقع بشكل جيد في المباراة، لكن تراجعنا وهذه النتيجة النهائية، من الصعب تفسير ذلك الآن، هناك الكثير من الأمور التي لم تنفذ»، وتصدر ميلان الدوري فترات طويلة من الموسم، لكنه لم يتمكن من الاستمرار في السباق مع إنتر ميلان الذي ضمن مؤخرا حصد اللقب.

سبق وتلقى نيكولو بيرلو (17 عاما) نجل أندريا بيرلو، تهديدات بالقتل من قبل منتقدين لأبيه والنادي الإيطالي، وتلقى الابن رسالة نصية «يجب أن تموت أنت وأبوك»، نشر صورتها على حسابه بموقع «إنستغرام».

وهذه واحدة من رسائل كثيرة يقول الابن إنه يتلقاها يوميا من جانب مستخدمين للشبكات الاجتماعية ينتقدون أداء أبيه مع نادي «السيدة العجوز»؛ حيث قال: «لكل شخص الحق في قول ما يريده، وأنا أول من يفعل ذلك، ولا أريد مصادرة حق أحد في الكلام، لكن لكل شيء حد».

وأضاف: «تم تجاوز هذا الحد منذ فترة، وأنا لديّ 17 عاما، وأتلقى يوميا رسائل من هذا النوع، لا أتلقاه لسبب معين إلا لأنني ابن مدرب، ربما قد لا يكون على هوى بعض الأشخاص».

سبق وأكد مدير الكرة بنادي يوفنتوس، فابيو باراتيتشي، أن المدرب أندريا بيرلو سيستمر في قيادة الفريق في الموسم المقبل، إذا تأهل بالفريق للنسخة المقبلة من بطولة دوري الأبطال، وقال باراتيتشي، في تصريحات لشبكة قنوات «سكاي سبورت»: «نعم بيرلو سيستمر في حال التأهل للمشاركة بدوري الأبطال، لا نفكر في خطة بديلة في حالة عدم التأهل».

وأضاف: «لدينا ثقة في ما نقوم به، وإذا تمكنا من التأهل لدوري الأبطال سيكون بيرلو هو المدرب»، كما أكد باراتيتشي أن «يوفنتوس يعيش اللحظة الحالية بهدوء كبير دون القلق بشأن توقيع عقوبات عليه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا؛ بسبب بطولة دوري السوبر الأوروبي، التي كان أحد المشاركين في تأسيسها».