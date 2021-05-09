يوفنتوس يؤكد ترنحه بسقوط ثلاثي أمام ميلان

مباراة يوفنتوس وميلان (إنترنت)

أكد يوفنتوس على تخبطه هذا الموسم، بالخسارة أمام ضيفه ميلان بنتيجة ثقيلة (3-0) خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وشهدت أيضاًَ هذه الجولة فوز أتالانتا على بارما 5-2 وروما على كروتوني 5-0، وساسولو على جنوى 2-1 وكالياري على بينفينتو 3-1 وتعادل فيرونا وتورينو 1-1.

وتقدم ميلان بهدف سجله إبراهيم دياز في الدقيقة الأول من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وأضاف أنتي ريبيتش الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 78، قبل أن يسجل فيكايو توموري الهدف الثالث في الدقيقة 82، وأهدر فرانك كيسي لاعب ميلان ركلة جزاء في الدقيقة 58.

بذلك رفع ميلان رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد يوفنتوس عند 69 نقطة في المركز الخامس.