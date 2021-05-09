ريال مدريد يرفض هدية برشلونة وأتلتيكو ويعلق الموقف على قمة «الليغا»

مباراة ريال مدريد وإشبيلية (إنترنت)

أهدر ريال مدريد فرصة اقتناص صدارة «الليغا» من جاره اللدود أتلتيكو مدريد، بعد أن اقتنص نقطة من إشبيلية بتعادل مثير بهدفين لمثلهما، اليوم الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن الجولة الـ35 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

دخل الفريق الأندلسي للاستراحة متقدما بالهدف الذي سجله لاعب الوسط البرازيلي فرناندو في الدقيقة 22، وتمكن الفريق «الملكي» من العودة في اللقاء بهدف التعادل بتوقيع ماركو أسينسيو في الدقيقة 67 وبعد دقيقة واحدة فقط من دخوله كبديل، ولكن لم يهنأ الريال بتعادله سوى 11 دقيقة بعد أن تقدم النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش بالهدف الثاني من ركلة جزاء، وفي الوقت الذي كانت تلفظ فيه المباراة أنفاسها الأخيرة، رفض النجم الألماني توني كروس خروج «الملكي» خاسراً وسجل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وتقاسم الفريقان نقطة المباراة، ليحتل الريال المركز الثاني برصيد 75 نقطة في المركز الثاني، ويرفض اقتناص الصدارة من الأتلتي الذي يمتلك 77 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة أمام برشلونة صاحب المركز الثالث، أما إشبيلية فيحتل المركز الر ابع برصيد 71 نقطة، وضمن إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي لـ«الليغا»، لتزداد الإثارة، خصوصا بعد تعادل سلبي أمس السبت جمع برشلونة وأتلتيكو مدريد، ليرفض بذلك الريال هديتهما، ويظل الموقف معلق على قمة «الليغا».