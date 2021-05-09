فياريال يسقط برباعية في «الليغا» بعد تأهله التاريخي لنهائي «يوروبا ليغ»

سيلتا فيغو و فياريال (إنترنت)

أوقف سيلتا فيغو نشوة التأهل لنهائي الدوري الأوروبي لفياريال، بعد أن أسقطه في عقر داره بنتيجة ثقيلة بهدفين مقابل أربعة، اليوم الأحد، في اللقاء الذي أُقيم ضمن الجولة الـ35 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وعلى ملعب لا سيراميكا، وفي مباراة البطاقات الحمراء، انتهى الشوط الأول بتقدم فريق سيلتا بنتيجة 3-1، حيث جاء هدف السبق في الدقيقة 19 بتوقيع النجم الشاب سانتي مينا، ثم بعدها بست دقائق أدرك موي جوميث التعادل، عاد سيلتا للتقدم مجددًا بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 34 بتوقيع مينا مجددًا، ثم أضاف برايس منديز الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من الشوط من ركبة جزاء من جديد، بحسب ما نقتله وكالة الأنباء الإسبانية.

شهد الشوط الأول قبل نهايته بطاقة حمراء لجيرونيمو رولي، ومن بعده بدقائق ماريو جاسبار، ليلعب أصحاب الأرض منقوصين من لاعبين، وفي الشوط الثاني، أضاف أوجوستو سولاري الهدف الرابع لسيلتا والذي قتل به المباراة تمامًا، وفي الدقيقة 87 سجل جيرارد مورينو هدفا لا فائدة له لفياريال من ركلة جزاء، وبعدها بدقيقة لعب سيلتا منقوصًا من لاعب بعد طرد فاكوندو فيريرا ببطاقتين صفراويتين.

وبهذه النتيجة يتجمد رصيد فياريال عند 52 نقطة يحتل بها المركز السادس، لتأتي الخسارة الكبيرة لفريق «الغواصات الصفراء» بعد أيام من تأهله التاريخي لنهائي «يوروبا ليغ» للمرة الأولى في تاريخه، أما سيلتا فأصبح رصيده 47 نقطة في المركز الثامن.