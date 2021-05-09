أتالانتا يواصل موسمه المذهل ويحتل وصافة الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 مايو 2021, 08:22 مساء
أتالانتا يحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي (إنترنت)

واصل «أتالانتا» موسمه المذهل بفوز كبير 5-2 على مضيفه «بارما»، الذي تأكد هبوطه، ليستعيد المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد، وتقدم الفريق الضيف بعد 12 دقيقة عبر روسلان مالينوفسكي، وبعد سبع دقائق من الشوط الثاني أضاف البديل ماتيو بيسينا الهدف الثاني.

رفع لويس موريل رصيده إلى 21 هدفًا في الدوري هذا الموسم بتسجيل هدفين، وفيما بينهما قلص خوان برونيتا الفارق لـ«بارما» قبل أن يجعل زميله زيمون زوم النتيجة 4-2، واختتم أليكسي ميرانتشوك أهداف «أتالانتا» في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليستعيد الفريق المركز الثاني من «نابولي» برصيد 72 نقطة، متقدمًا بنقطتين على فريق المدرب جينارو جاتوسو، وثلاث نقاط على يوفنتوس وميلان اللذين يلتقيان في وقت لاحق من اليوم، بحسب ما نقلته «رويترز».

وفي صراع النجاة من الهبوط انتزع كالياري فوزًا ثمينًا 3-1 في ملعب بنيفنتو، ليقفز إلى المركز 16، متقدمًا بأربع نقاط على منافسه صاحب المركز 18، وعزز تورينو الذي يحتل المركز 15 آماله في البقاء بالتعادل 1-1 مع مضيفه «فيرونا» ليبتعد بأربع نقاط عن منطقة الهبوط، فيما فاز ساسولو 2-1 في ملعب جنوى.

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