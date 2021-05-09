تأجيل ثان لإعلان مانشستر سيتي بطلا لـ«البريميرليغ» خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 مايو 2021, 06:29 مساء
مباراة بين مانشستر سيتي وتشيلسي (أرشيفية : الإنترنت)

قلب «مانشستر يونايتد» تأخره بهدف أمام مضيفه «أستون فيلا» إلى فوز كبير 3/ 1، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتسبب فوز «مانشستر يونايتد» إلى تأجيل تتويج جاره اللدود «مانشستر سيتي» باللقب هذا الموسم، حيث ارتفع رصيد الفريق الأحمر إلى 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق عشر نقاط خلف «سيتي» المتصدر قبل ثلاث مراحل على نهاية البطولة، علمًا بأن «يونايتد» مازال يمتلك مباراة مؤجلة مع «ليفربول»، في المقابل، توقف رصيد «أستون فيلا» عند 48 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبادر «أستون فيلا» بالتسجيل عبر لاعبه البوركيني بيرتراند تراوري في الدقيقة 24، لكن البرتغالي برونو فيرنانديز أدرك التعادل لـ«يونايتد» في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، فيما أضاف زميلاه ماسون جرينوود وإدينسون كافاني الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 56 و87، واضطر «أستون فيلا» للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أولي واتكينز في الدقيقة 89، لحصوله على الإنذار الثاني.

المثير أنه ثاني تأجيل لإعلان تتويج «مانشستر سيتي» بالدوري الإنجليزي «البريميرليغ» هذا الموسم، خلال 24 ساعة، حيث سبقه تأجيل أول، بعدما فاز أمس السبت «تشيلسي» على السيتي، ليؤجل تتويج الأخير باللقب، بعدما تغلب عليه 2-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة، وكان «مانشستر سيتي» بحاجة إلى الفوز في المباراة ليحسم تتويجه باللقب قبل ثلاث مراحل من نهاية المسابقة، لكن حكيم زيياش وألونسو قلبا موازين المباراة لصالح «تشيلسي» وأجلا تتويجه باللقب.

وتجمد رصيد «مانشستر سيتي» عند 80 نقطة في الصدارة، بينما رفع «تشيلسي رصيده إلى 64 نقطة، ليخفق «مانشستر سيتي» في الثأر لهزيمته أمام «تشيلسي» بهدف في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي في 17 أبريل الماضي، قبل أن يتجدد اللقاء بينهما في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في 29 مايو الجاري.

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