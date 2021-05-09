بيع قميص الأسطورة جوردان بالمزاد بـ1.38 مليون دولار

أسطورة السلة الأميركية مايكل جوردان (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت دار «هيرتدج أوكشنز» أمس السبت أن قميصًا ارتداه أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان عندما كان يدافع عن ألوان جامعة نورث كارولينا في موسم 1982-1983، بيع بمبلغ 1.38 مليون دولار في مزاد علني.

وقال مدير المبيعات، كريس آيفي، في بيان: «نحن فخورون جدًّا بتحطيم الرقم القياسي لقميص ارتداه جوردان». لفهم قيمة القميص رقم 23 باللونين الأزرق والأبيض، من الضروري معرفة أنه القميص الذي كان يرتديه جوردان في صورة على غلاف مجلة «سبورتينغ نيوز» في مارس 1983، التي اختارت وقتها النجم المستقبلي لشيكاغو بولز، أفصل لاعب في بطولة الجامعات، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

وجلب القميص نفسه 63500 دولار خلال بيعه في مزاد في العام 1999، وتوقعت «هيرتدج» أن يبلغ سعره هذه المرة نحو مليون دولار، وكان الرقم القياسي السابق بخصوص بيع قميص وسروال قصير لجوردان بلغ 480 ألف دولار في أكتوبر الماضي خلال بيع بدلة رياضية لشيكاغو بولز تعود إلى موسم 1986-1987 الذي توج خلاله أفضل مسجل في الدوري، وأقصي من قبل «بوسطن سلتيكس» من الدور الأول.