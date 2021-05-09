ريال مدريد يضع كل تحدياته في مواجهة إشبيلية.. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 مايو 2021, 04:24 مساء
مباراة بين ريال مدريد و إشبيلية (أرشيفية : الإنترنت)

يستضيف «ريال مدريد» نظيره فريق «إشبيلية»، اليوم الأحد، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن مواجهات الجولة 35 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، في لقاء يسعى من خلاله الفريقان للفوز من أجل المنافسة على اللقب هذا الموسم، ويسعى الفريق «الملكي» بقيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، لتحقيق الفوز في اللقاء لانتزاع صدارة جدول ترتيب «الليغا» مستغلاً تعادل «برشلونة» و«أتلتيكو مدريد» السلبي خلال المباراة التي جمعتهما أمس السبت، على ملعب كامب نو.

يدخل الريال المواجهة، وفي رصيده 74 نقطة بفارق 3 نقاط عن «أتلتيكو مدريد» المتصدر، وسيحتل الصدارة بفارق المواجهات المباشرة، حال الفوز اليوم، في حين يتواجد «إشبيلية» في المركز الرابع برصيد 70 نقطة، ويعلم زيدان ولاعبو «ريال مدريد» جيداً أن الحصول على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم هو الأمل الوحيد لإنقاذ الموسم، على الرغم من صعوبة المهمة، بعدما فقد الفريق جميع الفرص للتتويج بأحد الألقاب الأخرى هذا الموسم.

وودع «ريال مدريد» منافسات دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، بالسقوط أمام تشيلسي الإنجليزي بهدفين دون رد، في إياب نصف النهائي، وهي البطولة التي كان يحلم بالتتويج بها لاعبو وجماهير الملكي، ويواجه زيدان خطر الرحيل عن «ريال مدريد» نهاية الموسم، إذا لم يتمكن على الأخص من الفوز بلقب الدوري الإسباني.

أما فريق «إشبيلية» بقيادة المدرب جولين لوبيتيغي، فيحلم بالفوز للعودة للمنافسة على اللقب، بعد أن تعرض لخسارة مفاجئة في الجولة الماضية على ملعبه أمام «أتلتيك بلباو» بهدف، ويعتمد «إشبيلية» على مهاجمه المغربي المتألق يوسف النصيري الذي أحرز 17 هدفًا في «الليغا» هذا الموسم.

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