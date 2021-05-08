هاميلتون يتفوق على الأسطورة شوماخر في الانطلاق بـ«فورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 مايو 2021, 05:54 مساء
السائق البريطاني لويس هاميلتون (فرانس برس)

سيكون سائق «مرسيدس»، البريطاني لويس هاميلتون أول المنطلقين للمرة المئة في مسيرته المتوجة بسبعة ألقاب حتى الآن، وذلك بإنهائه التجارب التأهيلية لجائزة إسبانيا الكبرى، المرحلة الرابعة من بطولة العالم لـ«فورمولا 1»، في المركز الأول.

وتقدم هاميلتون الذي يتصدر ترتيب بطولة العالم بعد فوزه بسباقين من أصل ثلاثة، على منافسه في ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، فيما جاء زميله الفنلندي فالتيري بوتاس ثالثًا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وعزز هاميلتون رقمه القياسي من حيث عدد الانطلاقات من المركز الأول، بتقدمه على الأسطورة الألمانية ميكايل شوماخر بفارق 32 انطلاقًا من الخط الأول.

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