4 مباريات يفجر بعدها زيدان مفاجآته المدوية مع ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 مايو 2021, 04:37 مساء
زين الدين زيدان في مؤتمره الصحفي (إنترنت)

أكد مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، أنه سيتخذ أي قرار بشأن مستقبله يسهل الأمور على ناديه المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وربما يكون منصب المدرب الفرنسي، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات بجانب لقبين للدوري الإسباني خلال فترته في تدريب الريال، تحت التهديد إذا خرج من الموسم دون ألقاب.

وخرج حامل لقب الدوري من كأس الملك على يد ألكويانو المنتمي للدرجة الثالثة، كما خسر من تشيلسي في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، ويحتل المركز الثاني حاليًا في الدوري بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد وينتظر تعثر جاره للتمسك بفرص الاحتفاظ باللقب.

وأبلغ زيدان مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم السبت، «نريد إنهاء الموسم، وما يمكنني قوله هو أنني سأجعل الأمور سهلة على النادي لأنه يوفر لي كل شيء دائمًا، سأجعل الأمور سهلة جدًّا على النادي لكننا نركز الآن في أربع مباريات متبقية لإنهاء الموسم جيدًا وهذا ما يحفزني، وبقية الأشياء مجرد أحاديث».

وسيستقبل ريال مدريد غدًا الأحد إشبيلية صاحب المركز الرابع على أمل البقاء في سباق اللقب، لكنه سيفتقد القائد سيرجيو راموس بعد تعرضه لإصابة بعضلات الفخذ الخلفية، وينضم راموس إلى قائمة الغائبين بخط الدفاع وهم رفائيل فاران وداني كارباخال ولوكاس فاسكيز، وسط ترقب لموقف زيدان من المنافسة على «الليغا» هذا الموسم.

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