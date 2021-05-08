النقطة 83.. سر تتويج منتظر للسيتي بـ«البريميرليغ» والثأر والاستعداد لنهائي دوري الأبطال

مباراة مانشستر سيتي و تشيلسي (أرشيفية : الإنترنت)

يلتقى فريق مانشستر سيتي نظيره تشيلسي، اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة 35، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في بروفة قوية لنهائي دوري أبطال أوروبا، المنتظر أن يجمع الفريقين، بعد تأهلهما على حساب باريس سان جيرمان وريال مدريد.

ويخوض فريق مانشستر سيتي المباراة محلقا على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 80 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن الوصيف مانشستر يونايتد الذي يمتلك مباراة أقل.

وفي حال فوز السيتي يتوج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما وصل فريق مانشستر سيتي للنقطة 80 في صدارة الدورى الإنجليزي جمعها من الفوز في 25 مباراة، والتعادل في خمس وخسارة أربعة لقاءات فقط واستطاع تسجيل 71 هدفا وتلقي 24.

وتعد مباراة تشيلسي ثأرية بالنسبة للاعبي مان سيتي ومدربهم بيب غوارديولا، إذ تعرضوا للهزيمة قبل أيام أمام تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بهدف نظيف، ويطمح بيب غوارديولا، في تحقيق الانتصار ومواصلة الأداء المميز الذي يقدمه الفريق طوال الموسم الحالي، في أعقاب تتويجه بالبطولة الأولى بالموسم الحالي كأس الرابطة على حساب توتنهام هوتسبير.

بينما يدخل تشيلسي المباراة مدفوعا برغبة المدير الفني لفريق «البلوز» توماس توخيل، في الفوز على غوارديولا، في ظل الصراع الناري على المقاعد الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما يريد توخيل الثأر أيضا لهزيمة البلوز بالدور الأول بثلاثية لهدف.

ويحل تشيلسي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 61 نقطة، ويتفوق على ملاحقه وست هام يونايتد المتحفز بفارق ثلاث نقاط فقط، وعزز فريق تشيلسي مركزه الرابع في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة بعد الفوز على ضيفه فولهام بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج بالجولة الماضية، حيث استطاع جمع نقاطه من الفوز من الفوز في 17 مباراة والتعادل في عشرة لقاءات، وخسارة سبع مواجهات وسجل 55 هدفا.