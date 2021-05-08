نيمار يمدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025

نيمار يقود باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي (أرشيفية : الإنترنت)

مدد النجم البرازيلي نيمار عقده مع ناديه الحالي «باريس سان جيرمان» لثلاث سنوات إضافية حتى العام 2025، كما أعلن نادي العاصمة الفرنسية رسميًّا، اليوم السبت.

وكان نيمار (29 عامًا) انتقل إلى صفوف سان جيرمان في أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم بلغت 222 مليون يورو في أغسطس العام 2017 قادمًا من «برشلونة» الإسباني، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ويأتي تجديد عقد نيمار بعد أيام من وداع فريقه «باريس سان جيرمان» دوري أبطال أوروبا، بعدما تأهل فريق مانشستر سيتي إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه على حسابه بمشاركة النجم البرازيلي.

وفاز سيتي على نظيره «باريس سان جيرمان» بهدفين دون رد، في إياب نصف نهائي البطولة، أحرز هدفي مانشستر سيتي، نجمه الجزائري رياض محرز، ليقود فريقه إلى الفوز والتأهل للمرة الأولى في تاريخه، وكان مانشستر سيتي قد تغلب على «باريس سان جيرمان» 2-1 في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.