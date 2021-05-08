الانتقام وسيلة تتويج بايرن ميونيخ بالدوري الألماني رسميا.. السبت

مباراة بايرن ميونيخ و بروسيا مونشنغلادباخ (إنترنت)

يلتقي فريق بايرن ميونيخ نظيره بروسيا مونشنغلادباخ اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، ضمن مباريات الجولة 32 من منافسات بطولة الدوري الألماني «بوندسليغا»، حيث يستعد بايرن ميونيخ لحصد لقب الدوري الألماني للموسم الحالي حال فوزه على بروسيا مونشنغلادباخ، بعدما فشل حسم اللقب عقب السقوط في فخ الخسارة أمام ضيفه ماينز بنتيجة 1-2، في اللقاء الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة 31.

يتصدر بايرن ميونيخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 71 نقطة جمعها من الفوز في 22 مباراة والتعادل في خمس وخسارة أربعة لقاءات، كما سجل 86 هدفا، وتلقى 40 فقط، ويدخل الفريق البافاري المباراة بتركيز كبير، كونه يرغب في تصحيح المسار من أجل العودة إلى الطريق الصحيح نحو الدفاع عن لقبه للموسم التاسع على التوالي، لذا سيبذل أقصى جهد ممكن لتحقيق الانتصار وخطف العلامة الكاملة، بحسب ما نقله موقع «24».

كما يأمل فريق هانز فليك في الثأر من الهزيمة التي تلقاها الفريق من مونشنغلادباخ في الدور الأول بالمباراة التي انتهت بخسارة البافاري 2-3، وفي المقابل، يوجد بروسيا مونشنغلادباخ في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 46 نقطة، بعد الفوز على أرمينيا بيليفيلد بخماسية نظيفة في الجولة الماضية، مما سيجعله يقاتل بشراسة ويدخل المباراة بمعنويات مرتفعة للاستمرار في الطريق الصحيح ومحاولة التقدم أكثر على جدول الترتيب.

وتواجه الفريقان من قبل في 105 لقاء، استطاع بايرن الفوز في 50 مباراة، بينما فاز بروسيا مونشنغلادباخ في 26 مباراة، وخيم التعادل بينهما في 29 لقاء، واستطاع بايرن ميونيخ من تسجيل 200 هدف في شباك بروسيا مونشنغلادباخ، بينما استقبلت شباكهم 134 هدفا.

مباراة بايرن ميونيخ و بروسيا مونشنغلادباخ (إنترنت)