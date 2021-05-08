في موقعة الحسم.. مانشستر سيتي يتطلع لحسم لقب الدوري الإنجليزي من بوابة تشيلسي

مباراة بين مانشستر سيتي وتشيلسي (أرشيفية : الإنترنت)

يستضيف فريق مانشستر سيتي، نظيره فريق تشيلسي، مساء غدًا السبت، على استاد «الاتحاد» في إطار مُنافسات الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لتكون بروفة لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى مانشستر سيتي لحسم لقب الدوري الخامس في عشر سنوات والثالث في أربعة مواسم، ليؤكد هيمنته على الساحة المحلية منذ استحواذه من قبل الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان في 2008.

أما تشيلسي، فيحاول تمتين مركزه الرابع، الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، بعد تحوّل إيجابي من حيث الصلابة الدفاعية والنتائج، طرأ عليه إثر تعيين المدرب الألماني توماس توخيل من قبل الإدارة الثرية أيضا للروسي رومان أبراموفيتش، القادمة إلى غرب لندن في 2003.

ويبتعد تشيلسي صاحب المركز الرابع بفارق شاسع (19 نقطة) عن مانشستر سيتي، حيث لديه 61 نقطة، لكن وست هام يتخلف عنه بفارق ثلاث نقاط في المركز الخامس وتوتنهام سادسا بفارق خمس نقاط.

وسيضمن مانشستر سيتي اللقب بحال فوزه على ضيفه تشيلسي، بصرف النظر عن نتيجة الوصيف مانشستر يونايتد مع مضيفه أستون فيلا بعد غدٍ الأحد، في ظل فارق النقاط الـ13 بينهما، علما بأن يونايتد لعب مباراة أقل، بعد تأجيل مباراته الأخيرة مع ليفربول بسبب احتجاجات جماهيره المعترضة على سياسة إدارته الأمريكية.

وبرغم الفارق الكبير بين سيتي وتشيلسي، إلا أن الأخير تسبّب في إقصائه من نصف نهائي مسابقة الكأس، حارما إياه من رباعية تاريخية، بعد تتويجه بكأس الرابطة وبلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا عن جدارة على حساب بايس سان جيرمان الثلاثاء الماضي.

خاض السماوي هذا الموسم 34 مُباراة بالدوري الإنجليزي، نجح من خلالهم في الفوز بـ 25 مُباراة، بينما تعادل في 5 مُباريات، وتعرض للهزيمة في 4 مُباريات.

بينما خاض البلوز هذا الموسم 34 مُباراة، تمكن من خلالهم في الفوز بـ 17 مُباراة، بينما تعادل في 10 مُباريات، وتعرض للهزيمة في 7 مُباريات.

تواجه الفريقين في 47 مُباراة بالدوري من قبل، فاز مانشستر سيتي في 14 مُباراة، بينما حسم لصالحه فريق تشيلسي 26 مُباراة، وخيم التعادل بينهم على 7 مُباريات. وسجل فريق مانشستر سيتي في شباك تشيلسي 49 هدفًا، بينما سجل فريق تشيلسي في شباك مانشستر سيتي 69 هدفًا.