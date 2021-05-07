لوكاكو يعلق على شجاره مع إبراهيموفيتش في ديربي الغضب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 مايو 2021, 04:27 مساء
لوكاكو. (أرشيفية : إنترنت)

علق مهاجم إنتر ميلان، روميلو لوكاكو، على شجاره مع زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، في ديربي الغضب بكأس إيطاليا.

وقال «لوكاكو»، في تصريحات نشرها موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، وفقا لـ«كورة»: «كنا متأخرين بهدف في المباراة، وأنا أهدرت هدفًا، لذا كنت غاضبا بعض الشيء».

وأضاف: «صدمت من كلمات إبراهيموفيتش، لكنني لست سعيدا أن يكون رد فعلي بهذه الصورة.. أنا متواضع وهادئ، وأقاتل حتى الموت من أجل زملائي في الفريق ومن أجل تحقيق الفوز».

وأشار لوكاكو: «إبراهيموفيتش لاعب رائع، لقد فاز أينما ذهب، وسجل أكثر من 500 هدف، وكانت علاقتنا جيدة حتى وقت التواجد معا في مانشستر يونايتد».

وتابع: «نحن بحاجة إلى لاعبين بمستوى إبراهيموفيتش في الدوري الإيطالي، إلا أنه لاعب يريد الفوز لنفسه، لكني أريد الانتصار من أجل إنتر».

وختم لوكاكو: «كريستيانو يريد الفوز من أجل يوفنتوس، والآن يتواجد مورينيو في روما.. هذه أشياء جيدة لإيطاليا، ودعونا نأمل أن يفوز إنتر مرة أخرى».

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