بعد «الضحكات المستفزة».. «هازارد» يعتذر لجماهير ريال مدريد

هازارد. (أرشيفية : إنترنت)

قدّم الدولي البلجيكي إدين هازارد، أمس الخميس، اعتذاره من جماهير ريال مدريد الإسباني، بعد أن ظهر وهو يبتسم في أعقاب خروج فريقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمام ناديه السابق تشلسي الإنجليزي، ما أدى الى موجة غضب من مشجعي الملكي.

وظهر هازارد في فيديو عقب نهاية مباراة ريال مدريد وتشيلسي يمزح مع مدافع وحارس تشيلسي كورت زوما وميندي، ما أثار غضب جماهير ريال مدريد، التي اعتبرت أن اللاعب لم يكترث لسوء أدائه وخروج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بهدفين نظيفين في لندن الأربعاء و3-1 في مجموع المباراتين.

وكتب عبر «إنستغرام»: «أنا آسف جدًا.. لقد قرأت العديد من الآراء عني اليوم ولم تكن في نيتي الإساءة لجماهير ريال مدريد». وتابع لاعب الجناح: «الموسم لم ينته بعد وسنقاتل سويًا من أجل الليغا».

ويستضيف ريال الذي يحتل ثاني ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم متخلفًا بنقطتين عن جاره اتلتيكو قبل 4 مراحل من النهاية، فريق إشبيلية الرابع نهاية الأسبوع في حين يحل المتصدر على برشلونة المتساوي مع الملكي في النقاط.

انضم البلجيكي إلى ريال مدريد من تشلسي في العام 2019 مقابل 115 مليون يورو، إلا أنه خاض 40 مباراة فقط بسبب الإصابات المتكررة.