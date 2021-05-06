«يويفا» يعلن تشكيل الأسبوع المثالي في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا, (إنترنت)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تشكيل الأسبوع المثالي في جولة إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021.

وانتهت الجولة بتأهل مانشستر سيتي وتشيلسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان وريال مدريد على الترتيب.

وشهد التشكيل المثالي سيطرة من طرفي نهائي البطولة في 29 مايو على ملعب «أتاتورك» بمدينة إسطنبول في تركيا بعد سيطرة مانشستر سيتي وتشيلسي على مباراتي الإياب أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد.

وجاء تشكيل دوري أبطال أوروبا المثالي هذا الأسبوع كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: تشيلويل - دياز - تياجو سيلفا - أزبيليكويتا - ووكر.

الوسط: فودين - مونت - هافريتز - محرز.

الهجوم: فيرنر.

تشكيل الأسبوع المثالي في دوري أبطال أوروبا. (إنترنت)