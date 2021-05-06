«كاف» يحدد مواعيد مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 مايو 2021, 03:47 مساء
فريق الأهلي المصري. (أرشيفية : إنترنت)

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مواعيد دور الثمانية لدوري الأبطال، حيث تقام جولة الذهاب يومي الجمعة والسبت 14 و 15 مايو الجاري.

وتأهلت فرق مولودية الجزائر والوداد المغربي وشباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وسيمبا التنزاني والأهلي المصري، وصن داونز الجنوب أفريقي.

وأوضح بيان «كاف»: «ستقام مباراة مولودية الجزائر والوداد البيضاوي المغربي الجمعة 14 مايو بالجزائر بينما تقام مباريات شباب بلوزداد والترجي بالجزائر وكايزر تشيفز وسيمبا بجوهانسبرج، والأهلي وصن داونز في القاهرة، السبت 15 مايو الجاري».

وأوضح «كاف»: «تقام مواجهات الإياب الأربعة يوم 22 مايو بين الوداد ومولودية الجزائر بالمغرب والترجي وشباب بلوزداد في تونس وسيمبا وكايزر تشيفز بتنزانيا وصن داونز والأهلي في جنوب أفريقيا».

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