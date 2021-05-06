برشلونة يستعيد لاعبه المصاب

فريق برشلونة. (فرانس برس)

ظهر المهاجم الدنماركي، مارتن برايثوايت، في مران برشلونة صباح اليوم الخميس، لأول مرة بعد غيابه منذ 20 أبريل الماضي، بسبب الإصابة بالتواء في كاحله الأيمن.

وغاب برايثوايت عن المشاركة في آخر أربع مباريات، ضد خيتافي وفياريال وغرناطة وفالنسيا، وسيكون من الصعب الدفع به ضد أتلتيكو مدريد في الليغا، السبت المقبل، بحسب جريدة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية.

وأضافت الجريدة، وفقا لـ«كورة»: «برايثوايت سيكون في جاهزية تامة للسفر إلى فالنسيا، لمواجهة ليفانتي بالجولة 36».

ومع تعافي الدنماركي، ستبقى لائحة مصابي برشلونة تضم كلا من: أنسو فاتي الذي سيخضع لعملية جراحية في لشبونة، وفيليبي كوتينيو الذي يعاني من إصابة أيضا في ركبته، وأجرى عملية جراحية ثانية ويتعافى حاليا في البرازيل.