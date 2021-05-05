بالصور: تشيلسي يطيح بريال مدريد.. ويضرب موعدا مع مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 مايو 2021, 11:02 مساء
تشيلسي يُطيح بريال مدريد خارج دوري أبطال أوروبا. (تويتر)

حقق فريق تشيلسي، الفوز على نظيره ريال مدريد، بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليطيح بصاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب، ويعبر للمباراة النهائية.

ونجح تيمو فيرنر في تسجيل هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة (28)، من هجمة سريعة بقيادة كانتي مرر لهافيرتر الذي كان منفردًا بالحارس كورتوا وسدد كرة اصطدمت بالعارضة لترتد أمامه مرة أخرى، حيث كان وحيدًا أمام المرمى ووضع الكرة بسهولة في الشباك.

واقتنص ماسون مونت الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة (85)، حيث تلقى تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء من زميله بوليسيتش الذي قام بمراوغة الحارس كورتوا، ونجح في الهروب من الرقابة والتسجيل ليقتل حلم الميرنغي في العودة، ويعبر بالبلوز للنهائي.

وعبر تشيلسي لنهائي دوري الأبطال، بنتيجة (3-1) بمجموع المباراتين، ليضرب موعدًا مع نظيره مانشستر سيتي، في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا.

تشيلسي يُطيح بريال مدريد خارج دوري أبطال أوروبا. (تويتر)
تشيلسي يُطيح بريال مدريد خارج دوري أبطال أوروبا. (تويتر)
تشيلسي يُطيح بريال مدريد خارج دوري أبطال أوروبا. (تويتر)
تشيلسي يُطيح بريال مدريد خارج دوري أبطال أوروبا. (تويتر)
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