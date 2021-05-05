بسبب «السوبر الأوروبي».. رئيس «ميلان» يستقيل من رابطة الدوري الإيطالي

باولو سكاروني، رئيس نادي «ميلان». (أرشيفية : إنترنت)

تقدم باولو سكاروني، رئيس نادي «ميلان»، اليوم الأربعاء، باستقالته من منصبه في مجلس رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، عقب تورط النادي في المشروع الفاشل لدوري السوبر الأوروبي.

وقال موقع رابطة الدوري على الإنترنت في بيان: «قبل باولو دال بينو رئيس رابطة الدوري الإيطالي، استقالة سكاروني رئيس ميلان من منصبه كمستشار للرابطة، وشكره على مساهمته القيمة».

وكان «ميلان» بين ثلاثة أندية إيطالية، شاركت في تأسيس مشروع دوري السوبر إلى جوار «إنتر ميلان» و«يوفنتوس»، الذي انهار بعد أيام من إعلانه الشهر الماضي.

ودعت مجموعة من 11 ناديًا من دوري الدرجة الأولى في وقت لاحق، هذه الأندية الثلاثة لمواجهة عواقب انضمامها للمشروع، وذلك في خطاب مشترك إلى دال بينو.

ومع ذلك التقت الأندية العشرون التي تنافس في الدوري، الأربعاء، ووافقت بالإجماع على تأجيل أي مناقشة بشأن دوري السوبر للاجتماع المقبل، ووافقت أيضًا على تأجيل التصويت على عروض حقوق البث التلفزيوني الثانية للفترة من 2021-2024.