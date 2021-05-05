بسبب «السوبر الأوروبي».. رئيس «ميلان» يستقيل من رابطة الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 مايو 2021, 08:38 مساء
باولو سكاروني، رئيس نادي «ميلان». (أرشيفية : إنترنت)

تقدم باولو سكاروني، رئيس نادي «ميلان»، اليوم الأربعاء، باستقالته من منصبه في مجلس رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، عقب تورط النادي في المشروع الفاشل لدوري السوبر الأوروبي.

وقال موقع رابطة الدوري على الإنترنت في بيان: «قبل باولو دال بينو رئيس رابطة الدوري الإيطالي، استقالة سكاروني رئيس ميلان من منصبه كمستشار للرابطة، وشكره على مساهمته القيمة».

وكان «ميلان» بين ثلاثة أندية إيطالية، شاركت في تأسيس مشروع دوري السوبر إلى جوار «إنتر ميلان» و«يوفنتوس»، الذي انهار بعد أيام من إعلانه الشهر الماضي.

ودعت مجموعة من 11 ناديًا من دوري الدرجة الأولى في وقت لاحق، هذه الأندية الثلاثة لمواجهة عواقب انضمامها للمشروع، وذلك في خطاب مشترك إلى دال بينو.

ومع ذلك التقت الأندية العشرون التي تنافس في الدوري، الأربعاء، ووافقت بالإجماع على تأجيل أي مناقشة بشأن دوري السوبر للاجتماع المقبل، ووافقت أيضًا على تأجيل التصويت على عروض حقوق البث التلفزيوني الثانية للفترة من 2021-2024.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يكرر الاتهامات بتزوير الانتخابات بعد قرار مجلس الإشراف على «فيسبوك»
دولى
للعام الثاني.. السعودية تبحث منع الوافدين من الخارج من الحج
عربى
ريال مدريد يتحدى تشيلسي على أرض «ستامفورد بريدج» في دوري الأبطال
رياضة عالمية
دباير (الحلقة 8)
فيديو
عالموقدة - أضلع الغنم (الحلقة 22)
فيديو
لمسة وفاء - عبدالعزيز فرج بوهنية (الحلقة 22)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 16)
فيديو
مفاجأة: سباب واعتذار واتجاه إلى التحقيق بعد قمة سيتي وسان جيرمان
رياضة عالمية
التكتل الفيدرالي يؤكد تمسكه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها
ليبيا
كاركاتير خيري - تحديات أمام السلطة الجديدة في ليبيا
كاريكاتير
صور واقعية لكهربائية «مرسيدس» من الشارع
سيارات
«المركزي»: إحالة منحة الزوجة والأبناء إلى المصارف هذا الأسبوع
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مصر تتلقى 4.9 مليون جرعة جديدة من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19»