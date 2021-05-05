ريال مدريد يتحدى تشيلسي على أرض «ستامفورد بريدج» في دوري الأبطال

مباراة ريال مدريد وتشيلسي في الذهاب (إنترنت)

يحتضن ملعب «ستامفورد بريدج» بالعاصمة الإنجليزية لندن مباراة من العيار الثقيل تجمع بين ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتهى اللقاء الذي جمع بين الفريقين في مرحلة الذهاب على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليتم تأجيل الحسم في موقعة اليوم.

وستكون كفة الفريقين متساوية في هذه المباراة ولا يوجد تكهنات بالنسبة للفريق الذي سينتصر بسبب قوتهما وخبرات كليهما في المستطيل الأخضر، وسيتأهل الفائز من المباراة لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 29 مايو الجاري في مدينة إسطنبول التركية، لمقابلة مانشستر سيتي الذي تخطى بدوره أمس الثلاثاء، منافسه باريس سان جيرمان.

ويستعد ريال مدريد لهذا اللقاء بقوة، حيث يدرك صعوبة الخصم ولكن يرغب الفريق بقيادة المدرب زين الدين زيدان بعودة أمجاد النادي الأوروبية من جديد بعد أن حقق ثلاثة ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا من 2016 لـ2018 في إنجاز تاريخي لم يسبق له مثيل.

في المقابل، فإن تشيلسي يقدم مستوى مميزا في الفترة الأخيرة منذ تولي الألماني توماس توخيل القيادة الفنية للفريق، لذا سيبذل أقصى جهد ممكن لتحقيق الفوز وتكرار الأداء المميز في مباراة الذهاب لحرمان الريال من التأهل واقتناص تذكرة العبور منه للوجود لأول مرة منذ سنوات في النهائي، ويكفيه التعادل السلبي فقط لتحقيق غرضه.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم، الفرنسي رافائيل فاران الذي تم الإعلان عن إصابته في العضلة الضامة، وتأكد غيابه عن مواجهة تشيلسي وكل من داني كارفخال ولوكاس فاسكيز للإصابة، ووجود شكوك حول مشاركة كل من سرجيو راموس وفيدي فالفيردي وفيرلاند ميندي، أما فريق تشيلسي، فيغيب عنه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش للإصابة، فيما سيشارك أنتوني روديغير بقناع للوجه بعد إصابته.

التشكيل المتوقع لتشيلسي: حراسة المرمى إداورد ميندي، خط الدفاع: كريستنسن، تياغو سيلفا، روديغر، خط الوسط: سيزار أزبليكويتا، نغولو كانتي، جورجينيو، بن تشيلويل، خط الهجوم: حكيم زياش، ماسون ماونت، كاي هافرتز.

التشكيل الأقرب لريال مدريد: حراسة المرمى تيبو كورتوا، خط الدفاع: أودريزولا، إيدير ميليتاو، سيرخيو راموس، فيرلاند ميندي، خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش، خط الهجوم: أسينسيو، فينسيوس جونيور، كريم بنزيما.

مباراة ريال مدريد وتشيلسي في الذهاب (إنترنت)

مباراة ريال مدريد وتشيلسي في الذهاب (إنترنت)